El Tour de Francia le dio una mala noticia a Mark Cavendish y los embaladores

El Tour de Francia se ha caracterizado por ser una carrera que genera muchas emociones, no solo por el cartel de corredores sino también por su recorrido. La alta montaña de los Alpes siempre ofrecen buenas batallas entre los favoritos a la clasificación general. Por su parte, las jornadas llanas tienen ese pico de velocidad que le dan un aire distinto a la carrera, sin embargo, los organizadores tiene en mente replantear algunas cosas.

En una entrevista, Thierry Gouvenou, director de la carrera y del recorrido de la misma, manifestó que a futuro quieren disminuir las fracciones llanas. “Creo que intentaremos incrementar el número de etapas montañosas. Las etapas para sprinters nos decepcionaron un poco y no incluiremos tantas en el futuro”, expresó el directivo 'galo'

Sin duda alguna esto representa una mala noticia para ciclistas como Mark Cavendish y todos los embaladores que van a luchar por la camiseta verde de los puntos en la 'Grand Boucle'. De ser así lo planteado por Gouvenou, los ciclistas expertos en la velocidad se desmotivarán y no querrán asistir a la carrera.

Para la edición del 2024, hubo ocho jornadas que terminaron en embalaje. El saldo fue de tres victorias para el eritreo Biniam Girmay, tres para Jasper Philipsen, una de Dylan Groenewegen y una de Mark Cavendish, con la cual logró el récord absoluto de triunfos de etapa en el Tour de Francia (35), batiendo el registro del mítico Eddy Merckx.

Mark Cavendish ganó la etapa 5. Dario Belingheri/Getty Images

Publicidad

Otra muestra de que los embalajes serán reducidos, es que la última etapa de la actual edición de la carrera terminará con una contrarreloj y no en un embalaje como lo es habitual. Por lo general, siempre culminan en los Campos Elíseos, sin embargo, esta vez no fue posible por que París está ultimando todo para los Juegos Olímpicos que inician el 26 de julio. Pese a eso pudieron llevar el esprint a otra localidad y no decidieron hacerlo así.