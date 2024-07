En el Visma reconocen el nivel de Tadej Pogacar, pero extrañan a dos de sus corredores

El Tour de Francia 2024 ya está en su tercera semana y tanto Tadej Pogacar como Jonas Vinegaard van por el título. El danés tiene la situación más compleja, puesto que pierde más de tres minutos con el esloveno. En el Visma Lease a Bike analizaron esa rivalidad.

Wout van Aert habló con la prensa y se refirió a lo ocurrido en la etapa reina, la cual se disputó el domingo. “Quedé tan atrás que ni siquiera me llegaba la señal de radio. Me enteré mucho después lo que había sucedido”, dijo el corredor belga.

En ese mismo sentido Van Aert se vio sorprendido por los números y data que dejó la fracción. “Nunca me pasó de llegar tan retrasado, se corrió muy fuerte todo el día. Hicimos la carrera tan dura que no podía creer que Vingegaard y Pogacar hayan batido los récords de ascensión”, añadió el clasicomano.

Acto seguido, el pedalista fue reflexivo y dejó en claro que no se siente como hace un par de temporadas. “En lo personal, claramente no estoy al nivel de otros años a la hora de subir, pero al menos estoy mejor que en la primera semana. Esto me permitirá dar una mano en la tercera semana”, contó Van Aert.

Por último, el gregario del equipo neerlandés manifestó que al plantel le hacen falta dops corredores, pero que eso no aseguraba darle la pelea el esloveno. “Ayer extrañamos especialmente a Kuss y Kruijswijk, pero ni con ellos hubiéramos podido frenar a Pogacar”.

Wout van Aert y Jonas Vingegaard, compañeros en Visma Lease a Bike, en el Tour de Francia 2024 AFP

Vingegaard, con dudas

Jonas Vingegaard reconoció la superioridad de Tadej Pogacar en la última subida al Pla d'Adet, lo que le situó al danés a 1.59 minutos en la general tras su rival esloveno, pero arrebatando la segunda plaza del podio a Remco Evenepoel.

"No esperábamos perder tiempo a pesar de que no era la etapa que más le convenía a Vingegaard, pero lo hemos perdido y es un duro golpe", señaló en Sporza el director deportivo Arthur van Dongen.

Según el técnico, "sólo hay un corredor que está un poco mejor en este momento. Hoy ganó el más fuerte, pero mañana será un nuevo día con nuevas oportunidades".

Dos minutos de desventaja es un tiempo considerable, pero en absoluto insalvable para los planes del Visma.

"Hoy tuvimos que reconocer a nuestro superior, pero eso no significa nada. El Tour ciertamente aún no se ha disputado, todavía tenemos muchas etapas difíciles por delante. Seguimos siendo positivos y creemos en ello", concluyó.