Etapa 1 del Tour de Francia, EN VIVO ACÁ HOY por Caracol Sports

Se acabó la espera y ya llegó el Tour de Francia 2024 , que promete emociones entre los ciclistas más destacados del último tiempo con Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic y Remco Evenepoel a la cabeza. Este sábado, se vivirá la primera etapa saliendo desde territorio italiano, en la ciudad de Florencia.

La etapa tendrá 206 kilómetros de recorrido, antes de llegar a Rimini. Contrario al inicio de otras ediciones, para este año, la jornada inaugural tendrá una alta exigencia, con 3.800 metros de desnivel positivo entre los siete puertos de montaña que planteó la organización en la región de Toscana.

La primera subida montañosa del Tour de Francia de 2024 se encuentra en el kilómetro 49,7 de la carrera, con el Col de Valico Tre Faggi, clasificado como de 2ª categoría. Luego siguen la Côte des Forche y la Côte de Carnaio, ambas de 3ª categoría, antes de ascender la Côte de Barbotto, también de 2ª categoría, cuya cima está en el kilómetro 135,6. La Côte de San Leo, igualmente de 2ª categoría, es la quinta ascensión del día. Para el tramo final, están reservadas la Côte de Mantemaggio, en el kilómetro 167,1, y la Côte de San Marino, en el kilómetro 179,7; esta última subida es de 7,1 kilómetros con una pendiente media del 4,8 %.

Perfil y altimetría de la etapa 1 del Tour de Francia. PCS

Hora y dónde ver EN VIVO la etapa 1 del Tour de Francia 2024

Día: sábado 29 de junio.

Recorrido: Firenze - Rimini (206 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:30 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

Dónde ver el Tour de Francia 2024

Desde el 29 de junio hasta el próximo 21 de julio se disputará la edición 111 del Tour de Francia y usted podrá disfrutar esta carrera con el Team Caracol, integrado por Goga Ruiz Sandoval, que estará entregándonos emociones desde su relato; Jhon Jaime Osorio, con su análisis, recopilaciones históricas y estadísticas; además del campeón del mundo Santiago Botero, que desde su visión de ciclista dará opiniones desde la experiencia. La carrera se podrá disfrutar EN VIVO por Caracol Televisión y ONLINE, a través del portal web www.eltourporcaracol.com

Además, en este mismo portal usted podrá conseguir la mejor información con noticias, clasificación y un minuto a minuto detallado de cada una de las etapas.