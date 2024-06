Etapa 2 del Tour de Francia, EN VIVO y ONLINE: hora y dónde ver la carrera

El Tour de Francia tuvo un comienzo emocionante en la región de la Toscana, con una jornada inaugural que superó los 3.000 de ascensión, y este domingo continuará la carrera con la segunda etapa que también se disputará en las carreteras italianas.

De esa manera, lo invitamos a que se programe para conectarse con la transmisión por la señal principal de Caracol Televisión y, como es habitual, también a través del portal web de Caracol Sports, que iniciará a las 6:40 a.m. (hora de Colombia), con la etapa completa.

Pero eso no es todo, cuando nuestros pedalistas están en acción, acá encuentra la mejor cobertura, con noticias, análisis y datos de cada etapa de la competencia.

Acción de carrera en la etapa 1 del Tour de Francia 2024 AFP

¿Cómo será la etapa 2 del Tour de Francia?

Después de la primera batalla en el Tour de Francia, este domingo, los pedalistas correrán casi 200 kilómetros todavía en territorio italiano. La jornada saldrá desde la población de Cesenatico y arribará a la ciudad de Bologna. Durante el trazado, los corredores tendrán que afrontar seis puertos de montaña, aunque ninguno será mayor de segunda categoría.

La etapa se dividirá en los primeros 70 kilómetros que serán llanos, antes de llegar al Cote de Monticino y el Cole de Galisterna. Allí nuevamente se afrontará un sector llano antes de afrontar la parte final, que tendrá cortos puertos y se afrontará un circuito con el Cote de San Luca, como lugar crítico. El último puerto del día se coronará a 12 kilómetros de la meta, por lo que podría ser definitivo.

Seguramente, la jornada tendrá protagonismo de la fuga con corredores que perdieron tiempo en la fracción inicial.

Perfil y altimetría de la etapa 2 del Tour de Francia. PCS

Hora y dónde ver EN VIVO la etapa 1 del Tour de Francia 2024

Día: domingo 30 de junio.

Recorrido: Cesenatico - Bologna(199.2km)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:40 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:40 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 6:40 a.m.

Además, en este mismo portal usted podrá conseguir la mejor información con noticias, clasificación y un minuto a minuto detallado de cada una de las etapas.