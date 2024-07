Etapa 4 del Tour de Francia, EN VIVO ACÁ HOY por Caracol Sports

Llega la alta montaña al Tour de Francia y después de tres etapas por tierras italianas, este martes, la carrera entrará a territorio ‘galo’ y lo hará nada más y nada menos que con uno de los puertos míticos que se ubica en los Alpes; el Col du Galibier.

Allí se espera un espectáculo entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, que ya han dejado claras las aspiraciones que tienen en la competencia. Richard Carapaz tendrá la obligación de defender su liderato en la general.

Día: martes 2 de julio.

Recorrido: Pinerolo - Valloire (138 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:30 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:00 a.m.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en medio del Tour de Francia 2024 Getty Images

¿Cómo será la etapa 4 del Tour de Francia 2024?

Llega el último día en Italia y haremos el tránsito hacia territorio francés. La jornada tendrá 139 kilómetros saliendo desde Pinerolo y llegando a Valloire. Será el primer día de alta montaña, aunque su final será en llano. El punto central de la fracción es el Col du Galibier, uno de los míticos puertos de Europa, con 22.9 kilómetros, al 5.1 de gradiente.

Publicidad

La tercera etapa de la competencia tendrá el sprint en Cartel del Bosco, en el kilómetros 18.9; posteriormente, vendrá el ascenso a Sertieres, con un extensa longitud de 39.2 kilómetros, al 3.7% y Col de Montgenevre, al 8.3 al 6%.

Perfil y altimetría de la etapa 4 del Tour de Francia. PCS

Esta será la primera oportunidad para que los favoritos prueben en la montaña y seguramente Tadej Pogacar buscará sacarle tiempo a Jonas Vingegaard, por la falta de ritmo con la que llegó a la competencia. Aunque el danés ya supo responder a su primer ataque. Este puerto le favorece al estilo de Egan Bernal, por lo que podría ser otro de los corredores que tengan una buena actuación. La victoria podría estar también entre los fugados.