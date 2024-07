Etapa 4 del Tour de Francia, EN VIVO y ONLINE: hora y dónde ver la carrera

Pocas veces el Tour de Francia ha subido tan arriba tan pronto . Cuarta etapa y las bicicletas rodarán ya por los 2.462 metros en los que se sitúa la cima del Galibier, uno de los mitos del Tour de Francia, que distribuirá las cartas de la edición y pondrá a cada uno en su lugar.

La etapa, con inicio en Pinerolo, en los arrabales de Turín, será corta, de 139,6 kilómetros, tras la maratón de la víspera de 230, y nerviosa, sin descanso, en un constante sube y baja con un desnivel de 3.600 metros.

La montaña alpina que más veces ha ascendido el Tour será esta vez un examen de entrada en la carrera, medirá el nivel de los hombres nombres que de verdad vengan en condiciones de pelear por la general y hará caer las máscaras de quienes no estén en condiciones de intentarlo.

"Una primera ocasión de testar a los favoritos", aseguró el director del Tour, Christian Prudhomme, que cada año trata de colocar una dificultad importante en la primera semana para evitar la relajación y convertir a la ronda gala en una auténtica carrera de tres semanas.

Tadej Pogacar - Jonas Vingegaard (ETAPA 9). Pool/Getty Images

Por si fuera poco aliciente, en su cima se distribuirá una bonificación a los tres primeros que la crucen en cabeza.

Pero pocas veces el examen de ingreso había sido de tanto nivel. El Galibier supone acostumbrar los organismos a las condiciones de la alta montaña sin apenas haber desentumecido las piernas y supondrá un brutal cambio de dimensión tras tres jornadas en Italia.

Día: martes 2 de julio.

Recorrido: Pinerolo - Valloire (138 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:30 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:00 a.m.