Futbolista colombiano saca pecho por Mundial de Clubes, pero gana más dinero como barbero

Jerson Lagos es un futbolista colombiano de 23 años que se marchó a Nueva Zelanda a una edad muy temprana junto a su familia, en busca de una vida mejor. Fue allí donde inició su carrera deportiva, y el Auckland City le brindó la oportunidad de destacarse como profesional. No obstante, su vida dista de ser lujosa, ya que debe trabajar medio tiempo como barbero, para cubrir sus gastos económicos.

Al igual que Lagos, muchos de sus compañeros de equipo también ejercen profesiones muy distintas a las de un futbolista, ya que la dura realidad de este deporte en este país los obliga a ‘rebuscársela’ en otros oficios para poder salir adelante.

“Es duro, el tratar de balancear el tiempo para las dos cosas, el no poder tener tiempo completo para uno enfocarse solo en el fútbol es complicado, porque físicamente también lo puede cargar a uno, pero es un sacrificio que uno lo ve de buena manera, y momentos como estos como lo del Mundial de Clubes, uno mira donde llegó y es la recompensa de todo lo que uno ha hecho”, contó en charla a Gol Caracol el futbolista de nuestro país.

¿Gana más como barbero que como futbolista?

Publicidad

“Definitivamente como barbero: la barbería es lo que me sostiene, y es difícil, porque yo quiero jugar al fútbol todo el tiempo y ayudar económicamente a mi familia, pero por ahora no es posible, pero sí mi idea es vivir del fútbol, aunque siendo barbero también es complicado, no siempre se gana lo mismo, pero si más que en el fútbol. En el club no nos pagan tanto, nos dan no más como 150 dólares a la semana, es lo máximo que un jugador acá en Nueva Zelanda puede ganar”.

Leroy Sané y Jerson Lagos Jerson Lagos

¿Qué hacen sus demás compañeros?

“Todos en el equipo tenemos trabajos diferentes, incluso hasta el técnico, todos tratamos de esforzarnos para estar al nivel que queremos a estar. Yo creo que es más de que la liga no está plenamente desarrollada a comparación de otros países, acá solo hay dos equipos que son totalmente profesionales, uno de ellos en la capital. El fútbol en Nueva Zelanda tampoco es que sea tan vistoso como en otros países, pero ahora poco a poco crece su visibilidad”.

Publicidad

¿Cuál fue el jugador que enfrentó que más lo sorprendió en el Mundial de Clubes?

"Sin duda (Ángel) Di María: tuve ese gran honor cuando enfrentamos al Benfica, además yo fui el encargado de marcarlo (entre risas), cuando él cogía la pelota yo ni sabía qué podía hacer, se notaba la experiencia que tiene encima. Otro que destaco es a (Thomas) Müller del Bayern Múnich, a pesar de que iban 5-0 ganando, él seguía y quería más y más, eso me sorprendió, su competitividad”.