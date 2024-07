Etapa 6 del Tour de Francia, EN VIVO ACÁ HOY por Caracol Sports

La ruta hacia el norte de Francia continuará el jueves en el Tour, con una sexta etapa de 163,5 kilómetros entre Mâcon y Dijon.

Como el miércoles, el perfil del recorrido hace presagiar una llegada al esprint después de recorrer varias zonas de viñedos.

"Vamos a pasar por lugares que no están nada mal", sonríe Thierry Gouvenou, el 'arquitecto' del recorrido de este Tour.

En el plano deportivo, "hay un pequeño riesgo de viento al final, cuando pasamos por la zona llana, que es realmente muy llana", antes de una llegada "espléndida", añade el director técnico de la 'Grande Boucle'.

Es previsible la conformación de una escapada pero las opciones de que tenga éxito no parecen altas y el perfil es claramente favorable a una llegada al esprint, con una última recta final de 800 metros en Dijon, que es ciudad-etapa del Tour por decimocuarta vez en la historia.

Los corredores que pelean por la clasificación general tendrán por lo tanto el jueves una previsible jornada de transición antes de que las cosas se pongan más serias para ellos el viernes, con una esperadísima contrarreloj entre Nuits-Saint-Georges y Gevrey-Chambertin.

Tadej Pogacar llega como líder a esta jornada, con un Remco Evenepoel que lo sigue y un Juan Ayuso que complete el podio de la 'Grand Boucle'.

Salida de Mâcon a las 6:35 a.m. (hora Colombia), llegada a Dijon a las 10:28 a.m. , según una estimación horaria calculada mediante una media de 45 km/h. No se pierda la transmisión de Caracol TV y Caracol Sports.

Tour de Francia - etapa 5. Tim de Waele/Getty Images

Hora y dónde ver por Caracol Sports la etapa 6 del Tour de Francia 2024:

Día: jueves 4 de julio.

Recorrido: Macon - Dijon (163,5 km)

Montaña: Col dui Bois Clair (4°)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:50 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:50 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:00 a.m.