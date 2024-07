Etapa 8 del Tour de Francia, EN VIVO ACÁ HOY por Caracol Sports

La octava etapa del Tour de Francia propondrá el sábado 183,4 km de recorrido sin grandes dificultades , marcado por la llegada a Colombey-les-Deux-Eglises, el pueblo natal del General de Gaulle, donde el pelotón se paró a saludar al entonces presidente francés hace 64 años.

Una llegada cargada de simbolismo en una Francia en plena crisis política, que el director del Tour Christian Prudhomme nunca se había atrevido a proponer. Cuando las autoridades locales "nos hicieron la propuesta, me dije: ojalá podamos hacerlo desde el punto de vista técnico y logístico", explicó a la AFP.

La llegada está prevista "a unos 20 metros de donde el General de Gaulle estrechó la mano del maillot amarillo Gastone Nencini en 1960", en la primera ocasión en la que un presidente francés hizo acto de presencia en el Tour.

En lo deportivo, el pelotón saldrá desde Semur-en-Auxois para recorrer poco más de 183 km con cinco puertos de montaña, dos de tercera categoría y tres de cuarta. Pero estos puertos no deberían ofrecer mayores dificultades a los velocistas para superarlos, sobre todo teniendo en cuenta que el último de ellos se coronará a 60 km de la meta.

Jonas Vingegaard en la etapa 6 del Tour de Francia 2024. Dario Belingheri/Getty Images

Sin embargo, el terreno es propicio a una fuga que pueda poner en peligro una llegada al esprint, con una recta final ligeramente en subida.