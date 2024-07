Etapa 9 del Tour de Francia, EN VIVO ACÁ HOY por Caracol Sports

La novena etapa de l Tour de Francia es una de esas que lleva aparejado el eslogan de las trampas: "aquí no se puede ganar el Tour, pero lo puedes perder".

Mientras el país celebra una decisiva jornada electoral, el Tour puede vivir también un momento crucial para la clasificación general final del próximo 20 de julio en Niza.

La culpa la tienen los caminos sin asfaltar, que hacen su entrada por todo lo alto en una jornada del Tour de Francia, con salida y llegada en Troyes, la capital de un departamento vinícola cuyas estrechas carreteras abandonarán los ciclistas para internarse en las rutas pedregosas que discurren entre los viñedos.

De los 199 kilómetros de la jornada algo más de 32, repartidos en catorce sectores, discurrirán por esos caminos, acostumbrados al paso de tractores y que, por un día, se vestirán de gala para recibir a las estrellas del pelotón internacional.

Una jornada que pondrá final a la primera semana de competición que habrá tenido todo tipo de ingredientes, media y alta montaña, etapas en llano, lucha contra el crono y, como guinda final, esta jornada sobre caminos.

El Tour se suma así a una moda cada vez más extendida, la de proponer superficies diferentes para probar la habilidad de los corredores. Los adoquines del norte quedaban lejos y los organizadores encontraron estas veredas agrícolas somo sucedáneo, siguiendo la estela del Tour femenino de 2022 que ya propuso a las corredoras una etapa sobre la tierra.

Fue una jornada calurosa que desembocó en una nube de polvo que dificultó el avance de las ciclistas y el control de la carrera por parte de los equipos.

Para este domingo la previsión meteorológica indica que el día estará nublado, sin descargar la lluvia que puede convertir el piso en un barrizal de consecuencias imprevisibles.

Eso es lo que busca el director de la prueba, Christian Prudhomme, que la espontaneidad del instante se imponga al control encorsetado de la carrera y que los ciclistas tengan que improvisar fiándose de su propio instinto.

"Una avería mecánica en un mal momento puede crearte muchas dificultades", asegura el belga Remco Evenepoel, segundo de la general, cuyas características se adaptan bien a este tipo de pruebas.

El danés Jonas Vingegaard, que no tiene particularmente cariño a este tipo de experimentos, ya estuvo en problemas en 2022 en una etapa sobre adoquines.

Los especialistas hacen muchos paralelismos entre esos dos terrenos. Ambos rompen la rutina del asfalto plano, ponen a prueba la habilidad de los corredores pero también la mecánica de las bicicletas, que puede ser clave en el desarrollo de la jornada.

El esloveno Tadej Pogacar no aparece como uno de los que más tema este tipo de trampas, como demuestra su victoria a principios de año en la Strade Bianche, afamada por desarrollarse sobre sectores sin asfaltar.

Pero, como subraya Prudhomme, "en este tipo de etapas todo puede suceder y por eso son interesantes".

Junto a los caminos, la etapa propone varias cotas con porcentajes importantes, de hasta el 14 %, cinco de ellas con puntiación para el maillot de la montaña, para totalizar una jornada de 2.000 metros de desnivel positivo.

Hasta el kilómetro 40 el recorrido parece más sencillo camino de los viñedos de la Champaña, que se extienden hasta los aledaños de Troyes.

El primero de los sectores sin pavimento es el más difícil de todos, con una pendiente de hasta el 15 % en la cota de Bar, con tres kilómetros. Los siguientes se sitúan en pendientes más planas.

Habrá que esperar a atravesar Loches-sur-Ource, a falta de 5 kilómetros para la meta, para encontrar el sector sin asfalto más largo, de 4,2 kilómetros, suficiente terreno para que el pelotón salte en pedazos si no lo había hecho antes.

El resto de los caminos se irán sucediendo en el tramo final de forma casi regular hasta que se atraviese el último, a apenas 6 kilómetros de la meta de Troyes, situada al término de una recta totalmente plana, aunque nada hace pensar que se dirimirá al 'sprint'.

Perfil y altimetría de la etapa 9

Perfil y altimetría de la etapa 9 del Tour de Francia. PCS

Tour de Francia 2024 - Etapa 8. Tim de Waele/Getty Images

Hora y dónde ver EN VIVO la etapa 9 del Tour de Francia, por Caracol Sports

Día: domingo 7 de julio.

Recorrido: Troyes - Troyes (199 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:45 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:45 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 6:45 a.m.