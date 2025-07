Borussia Dortmund vs. Monterrey, EN VIVO: hora y dónde ver el partido del Mundial de Clubes

Con el deber cumplido tras pasar de la fase de grupos y como el último representante de Norteamérica en el Mundial de Clubes, los 'Rayados' de Monterrey juegan este martes por una plaza en los cuartos de final con el Borussia Dormund, un histórico del fútbol europeo que ha tenido una temporada irregular.

Monterrey y Dormund se enfrentarán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el hogar de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS.

Kevin Castaño, jugador colombiano de River Plate, contra Monterrey, en el Mundial de Clubes 2025 AFP

Los mexicanos llegan a este partido tras una fase de grupos muy sólida en la que debutaron con un empate 1-1 contra el Inter de Milán, subcampeón de Europa, otro empate 0-0 contra River Plate y una goleada 4-0 a Urawa Red Diamonds para sellar la clasificación.

El Borussia Dortmund, por su parte, arrancó con un 0-0 con el Fluminense, pero terminó como primero de grupo tras derrotar 4-3 al Mamelodi Sundowns sudafricano y 1-0 al Ulsan HD surcoreano.

Aunque su paso por el torneo está siendo discreto, los alemanes suman ocho victorias en sus últimos nueve partidos, incluidas las logradas ante Ulsan y Mamelodi. Sus puntos fuertes están en la recuperación de balón, especialmente en posesiones ganadas en el último tercio, con un Jobe Bellingham clave y titular en esa zona.



Incendio en la portería

Con la eliminación del Pachuca, Seattle Sounders y LAFC en la fase de grupos y del Inter Miami en octavos, Monterrey se ha quedado como el único sobreviviente de los equipos norteamericanos en el Mundial de Clubes.

También es de los pocos latinoamericanos en lija, tras la salida de Boca Juniors y River Plate en fase de grupos y de Flamengo y Botafogo en los octavos. Además de los 'Rayados', solo quedan el Palmeiras ya en cuartos y el Fluminense también en octavos.

Pero el buen momento deportivo de los hombres de Domènec Torrent, que debuta en este Mundial de Clubes como técnico del Monterrey, está empañado por el incendio que se vive en la portería mexicana.

Esteban Andrada ha sido protagonista absoluto de la clasificación del Monterrey para octavos de final. Con Gianluigi Donnarumma, del PSG, son los únicos dos guardametas del torneo con un solo gol encajado.

Sin embargo, el fichaje del uruguayo Santiago Mele al equipo justo antes del torneo mundialista ha sentado mal al guardameta argentino, que ha abierto la puerta a su salida.

"Nadie habló conmigo. Me hubiera gustado que, si no cuentan conmigo, me lo digan de frente y me busco otro club, pero nadie me dijo nada, y de repente llegó Santi Mele", dijo en una entrevista con una radio argentina.

"Trajeron a un arquero extranjero y nos quitan un cupo. Así que lo que yo pienso es que la salida mía va a ser ahora en junio", añadió.

Portería al margen, Torrent tiene disponibles al centrocampista español Sergio Canales y al extremo colombiano Johan Rojas, ya recuperados de sus molestias. También podrá contar con el argentino Jorge Rodríguez, que estuvo suspendido ante el Urawa Red Diamonds.

Duelo inédito

Mañana, será la primera vez que Borussia Dortmund y el Monterrey se enfrenten, tanto en partido oficial como amistoso. De hecho, el Dormund nunca ha disputado un partido contra un equipo mexicano, ni el Monterrey contra uno alemán.

Los duelos entre equipos de estos dos países son tan raros, que solo hay un precedente: también en el Mundial de Clubes. Fue en 2021, con el formato anterior, cuando Bayern Múnich y Tigres UANL disputaron la final.

Aquella vez, los alemanes se llevaron el trofeo tras ganar 1-0, con un solitario gol del francés Benjamin Pavard en el segundo tiempo.

Para encontrar un partido de semejante trascendencia para el Monterrey hay que remontarse a las semifinales del Mundial de Clubes de 2019, cuando cayó 2-1 ante el Liverpool con un gol de Firmino en el tiempo añadido.

Hora y dónde ver Borussia Dortmund vs. Monterrey, por el Mundial de Clubes 2025

Fecha: martes 1 de julio.

Hora: 8:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Mercedes-Benz Stadium.

Transmisión: DAZN y Directv Sports.