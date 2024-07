Fernando Gaviria estuvo cerca de ganar en el Tour de Francia y reveló cuál fue su movitación

Fernando Gaviria dio la gran sorpresa para Colombia en la etapa 3 del Tour de Francia y terminó en la segunda posición de la jornada, solamente detrás del eritreo Biniam Girmay, quien celebró eufóricamente su primer triunfo en la ‘Grande Boucle’. A pesar de que el Movistar Team no tiene corredores que le armen el tren al antioqueño, fue capaz de entrar en la parte definitiva y embalar de forma inteligente. Faltó muy poco para la victoria.

Una vez cruzó la meta, Fernando Gaviria habló con Diego Alberto, enviado especial de Caracol Sports a la competencia. En Torino, el hombre nacido en La Ceja se mostró bastante contento con lo conseguido y dio la razón especial por la cual quería ganar en la jornada.

“Hicimos lo que podíamos, di todo lo que tenía en mis piernas. Hoy cumple años alguien muy importante en mi corazón y quería regalarle esta victoria”, fueron las palabras iniciales de ‘Fer’, que llega al Tour de Francia, después de también estar presente en el Giro de Italia.

Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Movistar Team, favorito a los embalajes en el Tour de Francia 2024 Getty Images

A pesar de que no entraron a la disputa hombres importantes como Jasper Philipsen o Mark Cavendish, Gaviria fue más rápido en la meta que otras figuras como Arnaud de Lie, Mads Pedersen, Dylan Groenewegen, Phil Bauhaus o Fabio Jakobsen. Una demostración de inteligencia y sagacidad del colombiano, que supo elegir de manera correcta la rueda adecuada para llegar con piernas a la definición.

“Soy el que menos victorias tiene este año y la prensa no me tenía referenciado. Estar adelante peleando la etapa es muy lindo. El equipo estuvo muy pendiente y a pesar de que no tengo lanzadores, todos los escaladores pusieron su granito de arena”, agregó el pedalista de 29 años.

Clasificación de la etapa 3 del Tour de Francia 2024:

Biniam Girmay | Eritrea | Intermarché Wanty | 5h 26’ 48” Fernando Gaviria | Colombia | Movistar Team | m.t. Arnaud de Lie | Bélgica | Lotto Destiny | m.t. Mads Pedersen | Dinamarca | Lidl - Trek | m.t. Dylan Groenewegen | Países Bajos | Jayco AlUla | m.t. Phil Bauhaus | Alemania | Bahrain Victorious | m.t. Fabio Jakobsen | Países Bajos | Team dsm-firmenich | m.t. Davide Ballerini | Italia | Astana Qazaqstan | m.t. Sam Bennett | Irlanda | Decathlon AG2R | m.t. Bryan Coquard | Francia | Cofidis | m.t.