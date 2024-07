Jonas Abrahamsen, con "dolor de piernas" por ser el más combativo del Tour de Francia

El noruego Jonas Abrahamsen (Uno X Mobility), líder de la montaña del Tour de Francia y "fugitivo" habitual en la mayoría de etapas, no conoce el desaliento a la hora de intentar aventuras casi imposibles.

Punto a punto, cota a cota, el nórdico tiene el honor de vestir el maillot de puntos de mejor escalador, aunque para ello tenga que soportar un tremendo dolor de piernas. De momento lidera la lista con 33 puntos, por 20 del esloveno Tadej Pogacar, maillot amarillo.

"Me duelen bastante las piernas, así que espero recuperarme bien para mañana. Me gusta tener dolor en las piernas, para que luego se fortalezcan", dijo no exento de humor Abrahamsen.

En la octava jornada atacó de inició y aguantó en solitario más de 160 km. Fue alcanzado por el pelotón a 15 km de la meta de Colombey-Les-Deux-Eglises.

"Al principio esperaba poder entrar en la escapada para sumar más puntos para la montaña. Éramos dos ciclistas de EF Education y yo, así que estuvo bien, pero en las subidas tuve que tirar todo el tiempo y ellos se quedaron atrás, en el pelotón. Después, lo único que intenté fue darlo todo para intentar conseguir la victoria", dijo el corredor nórdico.

Abrahamsen (Skien, 28 años), ganador esta temporada de la Bruselas Classic también lleva a gala ser el ciclista más agresivo del Tour. Ha recorrido escapado más de un tercio entre todas las 8 etapas disputadas.

"Estoy contento de ser el ciclista más agresivo. Lo he dado todo hoy, pero al final no he estado lo suficientemente fuerte. Voy a seguir luchando, será difícil lograr el maillot de la montaña porque pronto llegarán los grandes puertos, pero no sera por no intentarlo", concluyó.