Kevin Vauquelin, ganador de la etapa 2 del Tour de Francia, contó las "decepciones" que vivió

El francés Kevin Vauquelin (Arkea) logró cambiar unas semanas de duras decepciones por "la locura" de imponerse en solitario en la segunda etapa del Tour de Francia, la primera para él en el año de su debut y en la historia de su equipo en una gran ronda.

"Es una locura. Venía de dos semanas muy decepcionantes después de no estar a la altura de mis expectativas en la Vuelta a Suiza ni en los Campeonatos de Francia. Es un orgullo haber conseguido esta victoria de etapa rematando la escapada", dijo Vauquelin en meta.

El ciclista de Bayeux, 23 años, se filtró en la escapada buena del día y al final atacó con éxito en el segundo y definitivo ascenso a San Luca.

"Creo que nos han dejado ir después de ver cómo la fuga había llegado también el día antes. Ya en la primera ascensión a San Luca he subido a ritmo y sentía que tenía capacidad de atacar, pero he decidido esperar dado que la cima estaba demasiado lejos de meta. Después me he filtrado en el ataque de Oliveira y Abrahamsen, sabiendo que era más fuerte que ellos cuesta arriba. Por suerte, he podido dejarles atrás en el último San Luca; ¡me ha salido a la perfección!", comentó el ciclista galo.

Vauquelin compartió la fuga con su compañero español Cristian Rodríguez, cuya ayuda resultó clave para su éxito en Bolonia.

Kevin Vauquelin (Arkéa Samsic), ganador de la etapa 2 del Tour de Francia 2024 AFP

“Quiero darle las gracias a mi compañero Cristian Rodríguez, que ha dado muchísimos relevos para mantener vivo el ritmo de la escapada y ha controlado muy bien atrás cuando yo iba en cabeza en solitario", dijo.

Una vez que atacó, Vauquelin se creyó la victoria en la recta de meta, cuando comprobó que los perseguidores se encontraban lejos.

"Solo he podido disfrutar del triunfo al final del todo. Estaba todo el rato solicitando referencias porque sabía que detrás venían rodadores fortísimos, así que no me podía fiar de mis perseguidores. Por suerte, he podido sacar partido de mis cualidades de rodador para rematar la victoria. Ha sido genial", concluyó.