Mark Cavendish recibió negativa noticia durante el Tour de Francia 2024

¡Malas noticias para Mark Cavendish! El británico, quien rompió el récord de victorias en el Tour de Francia, en esta edición del 2024, sufrirá la baja de uno de sus mejores lanzadores en el Astana, al termino de la temporada. Se trata de un corredor que lo está acompañando en la 'Grande Boucle' y es el encargado de hacer el 'tren de velocidad' en los embalajes finales.

Se trata de Michael Morkov, un ciclista danés de 39 años que al igual que Mark Cavendish tuvo sus inicios en la pista y a partir de allí le dio vida a su carrera como velocista en la modalidad de ruta.

Morkov esta corriendo junto a Mark el Tour de Francia 2024 y fue el encargado de poner adelante al corredor de Gran Bretaña en la quinta etapa para que ganara y batiera el récord de Eddy Merckx de mayor cantidad de triunfos en la carrera más importante en el mundo del ciclismo.

La carrera de Morkov ha estado marcada principalmente por sus victorias en su país, puesto que es tricampeón de ruta de Dinamarca. A nivel de carreras del WorldTour, su mejor triunfo data del 2013 cuando se impuso en una fracción de la Vuelta a España.

Mark Cavendish y Michael Morkov en el Tour Colombia 2024. Maximiliano Blanco/Getty Images

"Hola a todos, compañeros ciclistas, quiero compartirles que he decidido que este año 2024 será mi último año como profesional. Estoy muy orgulloso de lo que he logrado como ciclista de pista y de ruta, y de haber sido parte de las carreras más importantes y de algunos de los grandes equipos, donde he tenido grandes compañeros y muchos amigos", señaló el danés a través de las redes de su equipo.

Ahora solo queda esperar cómo se sigue desenvolviendo esta pareja en lo que resta del Tour. Además, también surge la duda de si Cavendish seguirá los pasas de Morkov hacia el retiro, ya que el británico quiso colgar la bicicleta el año pasado, pero el Astana lo convenció de mantenerse en este 2024 para justamente hacer historia con el récord en el Tour de Francia.

Palmarés de Michael Morkov en la ruta

2006

Skive-Løbet

2008

1 etapa del Giro del Capo

2010

3.º en el Campeonato de Dinamarca Contrarreloj

2011

Tour de Fyen

2012

3.º en el Campeonato de Dinamarca Contrarreloj

2013

Campeonato de Dinamarca en Ruta

1 etapa de la Vuelta a España

2014

3.º en el Campeonato de Dinamarca en Ruta

2015

1 etapa de la Vuelta a Dinamarca

2018

Campeonato de Dinamarca en Ruta

2019

Campeonato de Dinamarca en Ruta

2020

3.º en el Campeonato de Dinamarca en Ruta