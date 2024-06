Preocupación en el Tour de Francia: toman drásticas medidas para proteger a los ciclistas

El Tour de Francia mantendrá el protocolo anti-COVID en el podio de cada etapa, sin saludos de los ganadores a las autoridades ni una persona para ponerles el maillot amarillo, ante el aumento de casos de las últimas semanas.

"Hace tres semanas pensábamos que en el podio podrían saludar a las personalidades y tener a alguien para ponerles el maillot amarillo, pero no podrá ser", dijo el director de la carrera, Christian Prudhomme, ante un grupo de medios.

Agregó que la ceremonia será "como en los últimos años", con menos gente en el podio, al tiempo que pidió que durante la competición se extremen las medidas de precaución, empezando por el lavado de manos.

Kasper Asgreen, en el embalaje de la etapa 18 del Tour de Francia 2023 AFP

Prudhomme aseguró que durante la presentación de los equipos este jueves notó que los ciclistas evitan darse la mano y saludan con el puño, un gesto que consideró positivo porque "es necesario que todo el mundo tenga cuidado y para los corredores puede tener consecuencias" en la clasificación.

Indicó que la organización tiene mascarillas en reserva que por ahora no serán obligatorias y dijo que, por ahora, "no hay psicosis" sobre la pandemia, al tiempo que señaló que no se impondrá ninguna medida de alejamiento del público por el momento.

Dónde ver el Tour de Francia 2024

Desde el 29 de junio hasta el próximo 21 de julio se disputará la edición 111 del Tour de Francia y usted podrá disfrutar esta carrera con el Team Caracol, integrado por Goga Ruiz Sandoval, que estará entregándonos emociones desde su relato; Jhon Jaime Osorio, con su análisis, recopilaciones históricas y estadísticas; además del campeón del mundo Santiago Botero, que desde su visión de ciclista dará opiniones desde la experiencia. La carrera se podrá disfrutar EN VIVO por Caracol Televisión y ONLINE, a través del portal web www.eltourporcaracol.com

Además, en este mismo portal usted podrá conseguir la mejor información con noticias, clasificación y un minuto a minuto detallado de cada una de las etapas.