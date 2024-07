Primoz Roglic, defendido por el Visma, su anterior equipo: "Fue culpa de la organización"

Primoz Roglic llegó al Red Bull Bora Hansgrohe con el objetivo de ser líder de equipo y así soñar con el título del Tour de Francia. Así fue y acudió a la ronda gala, como 'capo' de escuadra y la labor de luchar por la general. Eso sí, no era fácil, teniendo en cuenta que estaban Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) , Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) y Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) .

Ahora, luego de semana y media de carrera, estaba junto a los mejores del pelotón. Sin embargo, en la etapa 12, pasó lo inesperado. El esloveno sufrió una dura caída, terminó en el suelo y llevó a que se retirara previo al inicio de la fracción número 13. Al respecto, varios han hablado y opinado y, en esta ocasión, se pronunciaron desde las toldas de su anterior equipo, defendiéndolo.

"Un accidente así no debería haber ocurrido. Había bordillos en la carretera y era casi imposible verlos. En los primeros obstáculos había una señalización, pero en los demás no hubo nada", afirmó Merijn Zeeman, director deportivo del Visma Lease a Bike. Pero no fue lo único que dijo y continuó con sus argumentos, señalando incluso a los organizadores de la segunda grande del año.

Primoz Roglic, ciclista esloveno. Tim de Waele/Getty Images

"Si van muy juntos, no puedes ver eso. No puedes culpar a los ciclistas por eso. Esto es cien por cien culpa de la organización. No se puede pasar por un paso así con un pelotón del Tour de Francia. Eso es muy irresponsable y no debería pasar", añadió Zeeman. Y es que con una semana de carrera más por delante, la preocupación sigue intacta en el conjunto neerlandés para lo que viene.

"Hemos invertido mucho para estar en cabeza. Todos los equipos lo quieren, pero hay que empezar pronto. Hemos puesto mucha energía en ello", sentenció Merijn Zeeman, quien encendió todas las alarmas, pensando en Jonas Vingegaard, su 'carta fuerte' para esta competencia. Cabe aclarar que viene de recuperarse, justamente, de un duro golpe que lo alejó de las carreteras.