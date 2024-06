Primoz Roglic, sincero en el Tour de Francia: ¿Qué significa enfrentar a Jonas Vingegaard?

El esloveno Primoz Roglic estrena equipo en esta edición del Tour de Francia, el Red Bull Bora Hansgrohe , una edición que afronta sabiendo que no es favorito, pero que a sus 35 años puede "tentar a la suerte". Recordemos que fue segundo en 2020 y cuarto en 2018, pero no tuvo suerte y se retiró en 2021 y 2022, tras fuertes caídas.

"Estamos lejos de ser los favoritos, afrontamos a grandes campeones, pero el equipo ha mostrado desde el inicio de la temporada que estamos fuertes. Vamos a tratar de estar competitivos en este Tour", dijo el esloveno en Florencia comenzará la carrera.

Aseguró que "será la primera vez" que afronte en un equipo diferente a su antiguo compañero, el danés Jonas Vingegaard, ganador de las dos últimas ediciones, y consideró que "será interesante enfrentarse a él".

"Pero no pienso mucho en los adversarios, estoy adaptándome a mi nuevo equipo y bastante tengo con eso", dijo.

Primoz Roglic, segundo en 2020, aseguró que ha dejado atrás los problemas físicos que le provocó la caída que sufrió en la Vuelta al País Vasco y que le mermaron durante la Dauphiné.

Primoz Roglic, ciclista esloveno y 'capo' del Red Bull Bora Hansgrohe para el Tour de Francia 2024 AFP

"Recuperarse forma parte del trabajo. Ahora me siento bien, he trabajado bien y no siento dolor, estoy en buena condición", señaló el ciclista del Red Bull.

El esloveno sabe que a sus 35 años es uno de los más veteranos entre los favoritos, frente a Vingegaard, que tiene 27, su compatriota Tadej Pogacar, 25, o el belga Remco Evenpoel, 24.

"Yo me siento joven y quiero aprovechar cada oportunidad que me dé la vida. Estar aquí es un éxito y no pierdo el tiempo en otras reflexiones. Si cambié de equipo fue justo para aprovechar las oportunidades. Gane o no, sé que lo habré intentado. No sé si será mi último Tour o si correré otros diez, pero voy a disfrutarlo", aseguró.