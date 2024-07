Remco Evenepoel 'bajó de la nube' a sus rivales en el Tour de Francia: contundente mensaje

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) , tercero de la general del Tour de Francia, admitió un día más la superioridad del líder Tadej Pogacar y dio por buena la jornada alpina al "asegurar el podio".

"Pogacar volvió a estar por encima de todos. Ya cuando empezó a subir el ritmo puso a todos al límite y ni siquiera había atacado todavía. Luego no pude seguirle y puse mi propia marcha, y como vi que era casi el mismo que el de Vingegaard le esperé para rodar juntos. Me faltó un poco de cooperación. Probé suerte para ver si podía ganar tiempo, pero no funcionó", comentó Remco en meta.

Evenepoel, ganador de la Vuelta y campeón del mundo en 2023, ganó tiempo respecto al cuarto clasificado, el portugués Joao Almeida, por lo que prácticamente asegura su plaza en el podio.

"Para mí ha sido otro buen día, he aumentado mi ventaja sobre Almeida y podemos decir que mi podio está asegurado. Sobre todo me he portado bien en esta etapa difícil en la que hemos llegado muy alto. Es un momento clave en mi carrera, me tranquilicé sobre mis capacidades. Ahora sé en qué dirección quiero ir, sé que todavía tengo camino por recorrer", destacó.

Publicidad

Remco solo espera no cometer errores importantes en la etapa de este sábado y tratará de ganar la crono del domingo.

"Mañana tendremos que mantenernos concentrados, no cometer errores estúpidos que puedan hacerme perder tiempo, simplemente competiré por mi podio. Y el domingo lo daré todo para ganar la etapa", concluyó.

Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), ciclista belga y portador de la camiseta de jóvenes en el Tour de Francia, tras la etapa 19 AFP

Publicidad

¿Jonas Vingegaard podrá defender el segundo puesto en la general?

El danés tiene ahora 1.58 de renta con el belga y dos difíciles etapas para defenderlo. Este sábado con tres puertos de primera y meta en el Col de la Couillole y el domingo en una exigente crono entre Mónaco y Niza donde el belga sacará sus galones de campeón del mundo de la disciplina.

El panorama del danés ha cambiado radicalmente y del discurso ofensivo que mantenía hasta ahora ha pasado a otro de resistencia.

"Ya lo había dicho al principio del Tour, tras mi caída no sabía cómo iba a comportarme en la tercera semana. Dije que sería una locura luchar por la victoria con solo mes y medio de entrenamiento. Y lo he logrado dos semanas", señaló.

Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, tras cruzar la meta en la etapa 19 del Tour de Francia 2024 AFP

Vingegaard sufrió una dura caída en abril en la Vuelta al País Vasco que le mantuvo 33 días hospitalizado. Una tara de la que pensaba recuperarse a medida que pasaran las etapas en el Tour, pero la distancia con Pogacar ha ido en aumento.

Publicidad

"Yo no creo que él haya estado más fuerte en Isola 2.000 de lo que estuvo en Plateau de Beille. Pero yo he estado mucho más débil", indicó.

La imagen de campeón herido que dejó Vingegaard atizó la ambición de Evenepoel, que si hace unos días aseguraba que el segundo puesto le parecía inalcanzable, ahora lo ve posible.

Publicidad

"Creo que esta etapa marca un punto de inflexión en mi carrera", dijo el belga en Isola 2.000. Reputado por bajar rendimiento en la alta montaña, el campeón del mundo contra el crono firmó una gran etapa en tres puertos por encima de los 2.000 metros de altura, lo que acabó de convencerle de que algún día puede ganar el Tour, como ya hizo en la Vuelta de 2022.