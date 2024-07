Remco Evenepoel tiene clara su última tarea, antes de terminar el Tour de Francia

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), tercero de la general, tiene la intención de adjudicarse la contrarreloj de este domingo que pondrá punto final al Tour de Francia 2024 , en la que, afirmó, el "hombre a batir será Tadej Pogacar".

"Mañana en la crono quiero hacer un último esfuerzo a máxima intensidad para ganar la etapa. Conozco el recorrido, lo inspeccioné después de la París-Niza, y me gusta. Creo que Tadej también lo conoce muy bien, es su casa. La etapa se disputará entre los tres primeros de la general. No es una crono pura, es una crono de montaña. Entonces Tadej será el hombre a batir", explicó.

En la jornada con final en la Couillole, Evenepoel movió al equipo para buscar la victoria y tratar de aproximarse a la segunda plaza, pero se encontró con un duelo entre Pogacar y Vingegaard que el belga no pudo seguir.

"Quería presionar y ver si podía hacer algo, pero Pogacar y Vingegaard fueron más fuertes que yo, es así de sencillo. Una vez que estuvimos juntos me encontré nuevamente al límite y cuando atacaron no pude seguirles el ritmo. Pero tuve que intentarlo y al final perdí un poco de tiempo, pero no es tan importante", concluyó.

