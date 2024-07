Remco Evenepoel tiene un 'as bajo la manga' en el Tour de Francia: decidido a sorprender

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) , tercero en la general, afrontará las tres etapas que restan del Tour de Francia con la confianza de conocer sus recorridos al detalle, ya que ha estado reconociendo el terreno en varias ocasiones para no estar en desventaja con los rivales.

"Estuve dos semanas entrenando en Isola 2000, porque sabía que hay muchos corredores que viven en Niza y Mónaco y que conocen muy bien estas carreteras. Entonces yo también tuve que ir. Ahora tengo claramente identificados los recorridos de las tres etapas que se avecinan, que son las que contarán enormemente entre los aspirantes a la clasificación general", dijo Evenepoel.

El ganador de la Vuelta y campeón del mundo en 2022 se encuentra pleno de confianza y además tiene una ventaja muy jugosa respecto al cuarto clasificado, el portugués Joao Almeida, que se encuentra a casi 8 minutos.

"Me siento bastante bien, tengo buenas piernas y en la etapa de ayer Mañana será una etapa corta y me siento cómodo en altitud, así que no es un problema para mí. Puede que haya fuegos artificiales, pero de cualquier manera serán las piernas las que hablarán, no habrá secretos. Si hay una oportunidad de ganar, lo intentaré, pero también tendremos que ver cuál será la configuración del grupo disidente", explicó.

Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), líder de la clasificación de jóvenes en el Tour de Francia 2024 AFP

Respecto a la etapa de este jueves 18 de julio, Remco señaló que "todo estuvo bajo control". Y es que el ganador de la jornada fue el belga Victor Campenaerts (Lotto Dstny), luego de que la fuga prosperara e hiciera de las suyas, haciéndose inalcanzable para el pelotón.

“La etapa ha ido bien. Por nuestra parte, todo estaba bajo control en el equipo. Tuvimos que estar muy concentrados, especialmente en las bajadas muy técnicas. Al final llegamos sin haber tenido ningún problema, así que todo está bien", concluyó Evenepoel.