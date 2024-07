Richard Carapaz hizo historia en el Tour de Francia: impuso un sorprendente registro

Richard Carapaz se convirtió este miércoles en el primer ecuatoriano en ganar una etapa en el Tour de Francia , tras su victoria en la estación alpina de Superdévoluy, por lo que ya tiene triunfos en todas las grandes vueltas por etapas.

En la lucha por la general, el esloveno Tadej Pogacar afianzó su maillot amarillo de líder, mientras que el belga Remco Evenepoel recortó 21 segundos al danés Jonas Vingegaard en la lucha por el segundo puesto.

Pogacar superó en 2 segundos a Vingegaard, al que ahora aventaja en 3' 11'', mientras que Evenepoel está ahora a 5' 09'' del líder y a 1' 49'' del segundo puesto.

El esloveno fue el que lanzó las hostilidades con un ataque a falta de 1,5 de coronar el puerto de Noyer, cuya cima estaba a 11 de meta, pero en el descenso fue alcanzado por Vingegaard y Evenepoel, que a su vez lanzó otra ofensiva camino de la meta y logró esa reta.

Con mucho tiempo de antelación se había resuelto la etapa del lado de Carapaz, el más fuerte de una nutrida escapada en una jornada con muchas fugas.

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano del EF Education EasyPost, celebra su victoria en el Tour de Francia 2024 AFP

El campeón olímpico, que no podrá defender su título en París al no haber sido seleccionado por su país, pone la guinda a un gran Tour de Francia , ya que durante una etapa vistió el maillot amarillo de líder, la única grande donde aún no lo había hecho.

Carapaz, que tiene tres etapas en la Vuelta a España y en el Giro de Italia, que ganó en 2019, se impuso en la meta al escaparse en el Noyer del británico Simon Yates, que acabó segundo a 37 segundos, y del español Enric Mas, a 57 segundos.