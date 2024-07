Richard Carapaz reveló su estrategia: así ganó la etapa 17 del Tour de Francia 2024

El ecuatoriano Richard Carapaz , ganador de la etapa 17 del Tour de Francia , aseguró que es "una sensación muy especial" y consideró más difícil conseguirlo en esta carrera que en las otras grandes, donde ya las había sumado en el pasado.

"Ha sido una jornada especial, esta etapa la tenía marcada en rojo, ha sido muy dura y gracias al equipo hemos podido lograrla", aseguró el ciclista del EF.

"Para mí es algo muy especial, ha sido mi primera victoria en el Tour y queda claro que es la carrera más grande y que es más difícil ganar que en otras, por eso lograrlo es especial", aseguró el primer ecuatoriano que se impone en la ronda gala.

Carapaz afirmó que corrió el final "de forma inteligente": "He sabido ir a por Simon Yates, sabía que era una buena rueda para lograr cierta ventaja que me permitiera ganar".

El ciclista del EF se convierte en el primer ecuatoriano en ganar una etapa en el Tour pocos días después de haber sido el primero en vestir el maillot amarillo.

" Ganar una etapa era un objetivo para el equipo , pero cuando tuve en amarillo fue algo increíble, fue lo más de lo más", indicó.

Richard Carapaz (EF Education EasyPost), ciclista ecuatoriano, ganó la etapa 17 del Tour de Francia 2024 AFP

Enric Mas explicó qué le faltó para ganarle a Richard Carapaz

El español Enric Mas, tercero de la etapa 17 del Tour de Francia, se mostró algo frustrado por no haber podido ganar, pero reconoció que había disfrutado "como un niño pequeño".

"Hemos estado atentos a las fugas, y nos hemos podido meter Alex (Aramburu)y yo. Es una pena que no haya podido rematar", afirmó el ciclista del Movistar.

El ciclista, que llegaba con ambiciones para la general, pero que tras dos primeras semanas muy flojo no pudo concretarlas, aseguró haber recuperado durante los más de 120 kilómetros que estuvo escapado un cierto gusto por el ciclismo.

"Soy el mismo de fuerzas y piernas. Pero me he sentido mejor. Esperamos que estas dos malas semanas tengan una explicación, porque han sido muy duras para el equipo y para mí", dijo.

"Hemos encontrado un poco al Enric de antes, pero no se ha podido ganar. Ha sido una jornada muy dura, pero la he disfrutado. Otros días lo he pasado mal, pero he disfrutado como un niño", comentó el español.

Mas reconoció que le faltaron fuerzas para responder a los ataques de Simon Yates y de Richard Carapaz en el ascenso al Noyer, lo que provocó que se le escapara la victoria de etapa.