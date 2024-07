Santiago Buitrago no tira la toalla en el Tour de Francia: ¿Cuándo buscará su victoria?

En la llegada de los Pirineos, Tadej Pogacar pegó un nuevo golpe en busca de conseguir el título de la edición número 111 del Tour de Francia, pero uno de los hombres más destacados fue Santiago Buitrago, que terminó la etapa en la sexta posición, a 1' 23" del tiempo que registró el esloveno del UAE Team Emirates.

"Fue una buena etapa para mí; me alegra que cada vez pueda aguantar más con los mejores. Vine a disfrutar el Tour de Francia y lo estoy haciendo", fueron las palabras iniciales del bogotano, con Diego Alberto, enviado especial de Caracol Sports a la 'Grande Boucle'.

Así como lo ha hecho en el Giro de Italia, Santiago Buitrago buscará un triunfo en su debut en la carrera más importante del mundo. Aunque este sábado lo tuvo entre sus planes, el duro ritmo de Tadej Pogacar se lo impidió: "Cada día, me siento mejor. Fueron cuatro horas en las que piensas si será el día o no, sentía buenas piernas, pero cuando Tadej Pogacar, vi que no era el único. Vamos día a día, falta mucho Tour y me alegra, haberme sentido mejor".

Las esperanzas no se acaban y aún quedan etapas de montaña para que el líder del Bahrain Victorious pueda seguir buscando oportunidades para levantar las manos en la meta: "Queda un día duro y la tercera semana es complicada. Iremos de a poco. Acá todas las etapas son duras. Jornadas como esta, castigan las piernas y veremos si el domingo ruedan un poco menos duro y controlado".

Eso sí, hay que tener en cuenta que las victorias que ha conseguido Buitrago Sánchez en las grandes vueltas han sido en las terceras semanas y en este Tour de Francia, restan varias etapas de montaña donde 'Santi' pueda buscar el triunfo y ganar posiciones en la clasificación general.

Actualmente, el joven de 25 años está ubicado en la posición número 12 de la general, a 11' 14" del líder Pogacar. En su objetivo de entrar al Top-10 está a 39 segundos de Matteo Jorgenson, del Visma Lease a Bike, quien es el principal gregario de Jonas Vingegaard.

"Mi primer Tour de Francia y me emociona. Esto es un sueño y un logro muy grande. Quiero ilusionarme con que, en la tercera semana, vendrán mejores días", fueron sus palabras finales.