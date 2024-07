Santiago Buitrago, sin misterios en el Tour de Francia: reveló las etapas que quiere ganar

El colombiano Santiago Buitrago , decimoquinto de la clasificación general del Tour de Francia , a 5 minutos y 53 segundos del líder, el esloveno Tadej Pogacar (UAE) , aseguró en la primera jornada de descanso que tiene la vista puesta en las dos etapas pirenaicas que cerrarán la segunda semana.

"Son dos jornadas con más de 4.000 metros de ascenso, la del domingo la conozco bien, pero son dos días que tengo muy marcados. Van a ser los dos primeros días que tengamos enfrente la montaña y espero estar con los favoritos", señaló el ciclista del Bahrein Victorious, en rueda de prensa.

Santiago Buitrago, debutante en la 'Grande Boucle', aseguró que comparte jefatura de filas con el español Pello Bilbao y que espera que uno de los dos pueda meterse en alguna fuga para recuperar tiempo en la general. Y es que, hasta ahora, el resultado de ambos no es el esperado.

El colombiano se mostró satisfecho de su desempeño en la primera semana, sobre todo en la etapa de este domingo, que se corrió sobre partes sin asfalto. Allí, varios de los favoritos atacaron, buscaron sacar diferencias y cortaron el grupo; no obstante, 'Santi' se mantuvo firme.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, tras una etapa del Tour de Francia 2024 Getty Images

Publicidad

"Nunca había corrido sobre tierra, fue un desafío para mí y estoy contento de haber terminado con los mejores, porque en una etapa así se puede perder el Tour", indicó. De igual manera, Santiago Buitrago afirmó que está disfrutando mucho la experiencia del Tour de Francia 2024.

"Es diferente del Giro de Italia o la Vuelta a España o toda carrera que haya corrido antes, por la forma en la que lo vive el público, la afición, el equipo, los patrocinadores, en fin, todo está enfocado a esta carrera", señaló. "Me ha impresionado. Es la carrera por la que me inicié en el ciclismo y no me la imaginaba así", indicó.