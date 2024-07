Santiago Buitrago ve con buenos ojos la tercera semana del Tour de Francia

La etapa 11 del Tour de Francia 2024 fue una de las más rápidas y a la postre una de las más complejas por sus seis puertos de alta y media montaña. Jonas Vingegaard dio el golpe sobre la mesa, puesto que se llevó la victoria y le demostró a Tadej Pogacar que esta firme en la carrera. Los colombianos sufrieron un poco en los ascensos, pese a eso el más destacado fue Santiago Buitrago, quien culminó en la casilla 11 a 03'34" del danés.

La jornada estuvo pasada por una fuga que fue neutralizada por el pelotón para que posteriormente se diera un ataque de Pogacar que únicamente fue respondido por Vingegaard. En ese mano a mano, el del Visma fue más solido en el esprint y se llevó su primer triunfo en esta edición de la 'Grande Boucle'.

Buitrago se fue quedando de los favoritos, pero le alcanzó para regular su ritmo e intentar perder el menor tiempo posible. Su desempeño lo puso en la casilla 14 de la general a 09'41" del esloveno.

Tan pronto cruzó la meta, el líder del Bahrain Victorious habló con Caracol Sports y de entrada dio análisis de lo ocurrido en la fracción. "Hoy fue una etapa muy rápida, menos de cinco horas, 211 kilómetros, más de 4.000 de desnivel, una locura. Al principio intenté bastante para estar en la fuga, pensando que hoy había una oportunidad y al final todo va sumando. Me quedo contento que lo di todo hasta el final, siempre queriendo dar lo mejor. Todavía quedan piernas", expresó el 'escarabajo'.

Santiago Buitrago, en el Tour de Francia 2024. /Getty Images

Luego, se refirió a sus sensaciones y como el gasto hace mella después sobre 'el caballito de acero'. "Vamos mejor, me gustaría estar mucho más adelante, todo lo que gastas va sumando, lo pagas. Haber intentado estar en una fuga al final lo pagué sufriendo, pero no me arrepiento de nada. Quedan muchas etapas, mucho Tour todavía y lo seguiremos intentando", agregó el bogotano.

Por último, reveló que las jornadas como la 11 le atraen y que se tiene fe para el remate del Tour. "Etapas como hoy (miércoles) me gustan porque a todos nos duele, el desgaste es para todos, para los que ganan y para los que están atrás. Eso hace que los días sean más duros y que en la tercera semana estemos más cansados. Me tengo confianza para esas jornadas finales y tarde que temprano van a llegar los buenos resultados", concluyó.