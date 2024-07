Tadej Pogacar le respondió a quienes lo critican por su ambición en el Tour de Francia

La ambición de Tadej Pogacar, que este sábado se apuntó su quinta etapa en el Tour de Francia 2024 , empieza a crear molestias en el seno del pelotón y el esloveno la justificó con una frase: "A mí me pagan por ganar".

"¿Por qué tengo que dejar ganar a otro? A los esprinters no les dicen que un día gane uno y otro día otro. Nosotros somos igual que ellos, queremos ganar, nos pagan por ganar. En este oficio, si no tienes resultados vas mal. Hay que ganar todo lo que sea posible", respondió, algo enfadado, el esloveno.

Pogacar suma 16 triunfos en cinco participaciones en el Tour. En el Col de la Couillole consiguió su quinta victoria en esta edición, a falta de la contrarreloj de este domingo que pone broche final a la ronda gala. En el pasado Giro ganó seis etapas.

Frente a otros grandes campeones que han destacado por dejar margen a sus rivales, el esloveno apunta siempre a lo más alto y muchos ya comparan su bulimia con la del belga Eddy Merckx, a quien apodaron el "canibal" por su apetito sin fin.

"Los regalos son en Navidad y a la familia", solía responder el belga cuando le reprochaban que no dejaba a los otros ganar etapas.

Pogcar va por el mismo camino y en un año como el actual, en el que está pletórico de forma, eso está inflando de forma excepcional su palmarés.

Atesora ya 19 triunfos esta temporada en 51 días de competición, lo que supone que levanta los brazos casi uno de cada cuatro días que sale a competir.

Solo en la pasada Milán-San Remo no acabó con el trofeo en sus vitrinas, como sí hizo en la Strade Bianche, la Volta a Cataluña, donde además ganó cuatro etapas de siete, y la Lieja-Bastona-Lieja.

"Algunos, hasta cuando no quieren, ganan", ironizó el español Mikel Landa al término de la etapa de este sábado que el esloveno había dicho que no saldría a disputar.

Pogacar se defendió: "No era nuestro objetivo. Queríamos dejar que se fuera la escapada e incluso dimos libertad a Marc Soler para que buscara la victoria de etapa".

"Pero atrás han acelerado y cuando hemos visto la ocasión, lo hemos buscado", agregó.

No deja ganar a Vingegaard

Incluso señaló que habría dejado ganar al ecuatoriano Richard Carapaz o al español Enric Mas, los últimos supervivientes de la escapada. Pero no a Vingegaard: "No le dejas ganar al rival que tienes más cerca en al general".

Entre los dos corredores que se han repartido los últimos cuatro Tours la rivalidad es evidente y salta a la vista aunque tras cruzar la meta se dieran la mano.

Pogacar no ocultó su disgusto cuando en la etapa once, con meta en Le Lioran, Vingegaard le superó al esprint, algo poco corriente entre ambos, porque el esloveno tiene más punta de velocidad.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno. Tim de Waele/Getty Images

Aquella victoria, la cuarta del danés en el Tour, relanzó sus ambiciones para el maillot amarillo, pero Pogacar no le dio ningún margen en los Pirineos y demostró su superioridad.

Pogacar se comporta ya como el ganador del Tour de Francia e, incluso, se permite comparar su triunfo con los logrados en 2020 y 2021.

"El primero fue una sorpresa incluso para mí. En el segundo tuve un día muy bueno en los Alpes que me permitió ganar. Podría estar horas comparando detalles, pero los tres son muy especiales", dijo.

En todas las mentes está ahora saber si Pogacar ganará la contrarreloj final y acabará con seis triunfos en este Tour, los mismos que en el Giro.

"La prioridad será la seguridad", dijo el esloveno, que señaló que afrontará a tope las partes de ascenso de la etapa e impondrá la prudencia en los descensos.

"No sé si saldré a ganar, pero si el público me anima a hacerlo,...", señaló.