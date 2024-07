Tadej Pogacar le respondió a sus críticos en el Tour de Francia 2024

Tadej Pogacar es el mejor ciclista del mundo y este domingo revalidó al ganar el Tour de Francia por tercera vez. El esloveno genera mucha emoción en los aficionados, pero al mismo tiempo críticas por su forma de correr. Lo han señalado de atacar sin necesidad, teniendo en el 'bolsillo' la clasificación de la general. El pedalista de 25 años no se quedó callado y dio una fuerte y contundente respuesta.

"¿Por qué tengo que dejar ganar a otro? A los sprinters no les dicen que un día gane uno y otro día otro", fueron las palabras de un 'Pogy' que siempre ha demostrado tener hambre y que nunca ha cambiado su estilo sobre la bicicleta, pues desde sus primeros años como profesional se caracterizó por sus ataques feroces.

Para dar un mejor contexto a su respuesta, utilizó un ejemplo sobre los velocistas, a quienes no los critican por luchar siempre en las etapas llanas. "Nosotros somos igual que ellos, queremos ganar, nos pagan por ganar. En este oficio, si no tienes resultados vas mal. Hay que ganar todo lo que sea posible. No era nuestro objetivo. Queríamos dejar que se fuera la fuga e incluso dimos libertad a Soler para la victoria de etapa", agregó el corredor del UAE Team Emirates.

En la etapa 20, Enric Mas y Richard Carapaz iban en punta de carrera, sin embargo, los ataques de Evenepoel y Jonas alteraron todo. "Atrás han acelerado y cuando hemos visto la ocasión, lo hemos buscado. No le dejas ganar al rival", haciendo referencia al danés.

Lo cierto que es Pogacar dio una muestra más de su competitividad al ganar la última fracción y cosechar seis triunfos en esta edición del Tour. Ahora solo queda esperar si junto al equipo árabe deciden competir en la Vuelta a España para intentar ganar las tres grandes en una sola temporada.

Tadej Pogacar en el Tour de Francia 2024. Tim de Waele/Getty Images

Palmarés de Tadej Pogacar en el 2024



Strade Bianche

Volta a Cataluña, más 4 etapas

Lieja-Bastoña-Lieja

Giro de Italia , más 6 etapas y clasificación de la montaña

Tour de Francia , más 6 etapas