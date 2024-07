Tadej Pogacar no fue ajeno al retiro de Primoz Roglic, en el Tour de Francia: "Una pena"

Mientras que el aficionado al ciclismo se frota las manos con la personalidad de Tadej Pogacar , quien no pierde una oportunidad para dar el espectáculo, los estrategas del pelotón se cuestionan si tanto derroche de energías no puede acabar por pasar factura.

No hay un centímetro de carretera abierto a la ofensiva en la que no trate de colarse la menuda figura del ciclista esloveno, que parece querer llevar el ataque a su máxima expresión.

Una forma de correr que le ha colocado por ahora al frente de la general , pero con una ventaja insuficiente y, sobre todo, que ha colocado a su equipo, el UAE Team Emirates, al límite.

Mientras el danés Jonas Vingegaard, su principal rival, parece jugar con éxito a la defensiva, la táctica de Pogacar está lejos de dar los resultados que esperaban en la formación emiratí.

Sin embargo, él se siente conforme con ello y considera que se ha hecho una buena labor. Eso sí, no todo es lo que pasa en la carretera y Tadej Pogacar mostró, una vez más, su buen corazón.

Primoz Roglic, su compatriota esloveno, se retiró del Tour de Francia, tras sufrir una dura caída en la etapa 12. Esto llevó a que no tomara partida en la jornada número 13, lo que es una baja muy sensible.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), portador del 'maillot amarillo' de líder del Tour de Francia 2024, tras la etapa 13 AFP

Al respecto, 'Pogi' afirmó, en entrevista con 'ITV Cycling', que "está muy decepcionado por él y triste. No he hablado con él todavía, pero justo antes de la salida, cuando veníamos hacia aquí, leí que no había salido".

"Es una verdadera pena para la carrera porque estaba realmente bien y hubiera sido mejor para la victoria final. En el Tour de Francia siempre hay caídas inesperadas; puedes estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado y si tienes un equipo fuerte a tu alrededor eso ayuda, pero no siempre", añadió el líder de la 'Grande Boucle'.

De esa manera, se firmó un nuevo 'golpe' para Primoz Roglic en la ronda gala, que es la única de las tres grandes que aún no gana. Y es que, al igual que en 2024, en las ediciones del 2021 y 2022, también se retiró.