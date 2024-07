Tadej Pogacar preocupa al UAE, en el Tour de Francia, por una enfermedad que está rondando

Tadej Pogacar sueña con su tercer título de Tour de Francia . Después de los conseguidos en 2020 y 2021, la edición del 2024 parece una oportunidad perfecta para subirse a lo más alto del podio, otra vez. Las cosas van por buen camino, ubicándose en la parte alta de la clasificación general y portando el 'maillot amarillo'. Sin embargo, no todo es 'color de rosa' y hay cierta preocupación.

En los últimos días, el COVID-19 apareció entre el pelotón y ha afectado a varios equipos. Uno de los más golpeados es el INEOS Grenadiers, con los casos positivos confirmados de Thomas Pidcock y Geraint Thomas. Pero en el UAE Team Emirates también se dio uno y fue el de Juan Ayuso. El joven ciclista español se tuvo que retirar y al respecto hablaron desde la escuadra, lamentándose.

"Es un corredor muy importante. Antes de tener esta mala sensación, era un corredor que iba cuarto en la clasificación general, luego octavo, en fin. Es un corredor que no solo es importante por la baja que supone en esta carrera, sino por lo que vemos de cara al futuro. Era una chance clave para que aprendiera de un gran equipo, con un buen líder y tenía ese carácter de los ganadores para, en algún momento, por qué no, disputar esta carrera u otra", afirmó Joxean Fernández, director deportivo del UAE.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates y portador del 'maillot amarillo', como líder del Tour de Francia 2024 AFP

Pero no fue lo único y fue claro al decir que Juan Ayuso es una de las cartas fuertes que tienen en la escuadra, pensando en el futuro. "Con 19 años, es capaz de hacer podio y luchar de tú a tú con los mejores, además, en el 2023, en su segunda vuelta, fue cuarto, estoy convencido de que hubiera sido determinante para Pogacar y hubiera tenido una gran experiencia en su primero Tour", añadió.

Y en medio de ese complicado panorama, surgió la pregunta de si no hay temor de que Tadej Pogacar se contagie. Razón por la que toman medidas en la interna. "Si alguien tiene el secreto, lo haríamos. Solo hacemos un protocolo severo, cada uno en su habitación, un solo masajista para cada ciclista, en fin. Sin un corredor tiene COVID, entonces que no se pase de uno a otro. Gastamos más dinero en estas cosas para evitar problemas, pero no nos libramos, infortunadamente. Esperamos seguir sin problema", sentenció.