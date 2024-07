¿Tadej Pogacar tiene una ventaja en el Tour de Francia? esto dijo el Visma Lease a Bike

El Tour de Francia es la carrera más importante del ciclismo y Tadej Pogacar la ha convertido en su principal prioridad. Prueba de ello es que fue bicampeón en el 2020 y 2021, y subcampeón en el 20222 y 2023. Para la edición de este años el esloveno es el líder de la clasificación general a falta de una semana, sin embargo, este martes fue señalado de tener una ventaja por parte del Visma Lease a Bike.

Se trata de Merijn Zeeman, director deportivo del Visma, quien dejó en claro que su equipo sigue teniendo protocolos, los cuales son similares a los realizados durante la más reciente pandemia mundial. “En otros deportes creen que estamos locos al seguir testeando por covid y usando tapabocas. Pero el ciclismo es sobre resistencia, si te infectas entonces vas a rendir menos”, remarcó el directivo.

Y es que la 'Grande Boucle' se ha visto muy afectada por este virus, puesto que varias corredores se han tenido que retirar al no encontrarse bien de salud para seguir rodando. Maxim Van Gils (Lotto Dstny), Juan Ayuso (UAE Team Emirates), Louis Vervaeke (Soudal Quick Step) y Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) dijeron adiós por la mencionada enfermedad. “Por eso nosotros tomamos precauciones, para reducir las chances de contagio, no sólo de covid. Pero no se puede estar completamente seguros”, argumentó Zeeman.

Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar en la etapa 11 del Tour de Francia 2024. Tim de Waele/Getty Images

Por su parte, 'Pogy' tuvo covid justo antes del Tour y según Zeeman esa es una de las ventajas para que el pedalista del UAE Team Emirates ruede con mayor tranquilidad, puesto que es complejo que se contagie nuevo del virus en un lapso de tiempo tan corto. “Lo que le pasó a Pogacar fue lo mejor. Ahora es inmune y puede estar muy relajado mientras los demás están estresados”, expresó el directivo.

Cabe recordar, que, Pogacar ya había hablado con la prensa sobre el virus y se mostró muy tranquilo. Así respondió el ciclista de 25 años: “Hay covid en el pelotón. con suerte no lo tendré porque ya me enfermé antes del Tour y con síntomas leves. Los corredores enfermos tendrían que abandonar”.