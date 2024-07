Tadej Pogacar y el UAE se refirieron a la Vuelta a España 2024

El esloveno Tadej Pogacar , vencedor del Tour de Francia 2024 tras haber ganado también el Giro de Italia este curso, aseguró que no intentará el triplete con la Vuelta a España, pero no descartó correrla el año próximo junto a la ronda gala.

"No iré a la Vuelta, aunque es una carrera que me gusta mucho, estuve en 2019 y siempre he querido volver. Pero en mi calendario la prioridad es el Tour. Puede que el año próximo me concentre en hacer Tour y Vuelta", dijo el esloveno.

Pero aseguró que su sueño en el ciclismo es ganar algún día el Mundial. "También ganar la Vuelta y otras carreras importantes. Quizá un día la París-Roubaix, es una carrera que me gusta, aunque es difícil para mí porque tengo las manos muy débiles, no sé si resistirían", señaló.

El director del UAE, Joesan Fernández Matxin, también descartó la presencia de Pogacar en la Vuelta.

"Sería algo histórico pero sería a corto plazo y nosotros pensamos que tenemos corredor para mucho tiempo. Si lo hiciera, en menos de un año haría cuatro grandes (con el Tour de 2025) y no es lo mejor para el futuro ni para su fisiología", destacó.

Los ganadores de las 21 etapas del Tour de Francia 2024

1ª etapa (Rímini): Romain Bardet (FRA/dsm-firmenich PostNL)

2ª etapa (Bolonia): Kevin Vauquelin (FRA/Arkéa)

3ª etapa (Turín): Biniam Girmay (ERI/Intermarché)

4ª etapa (Valloire): Tadej Pogacar (SLO/UAE)

5ª etapa (Saint-Vulbas): Mark Cavendish (GBR/Astana)

6ª etapa (Dijon): Dylan Groenewegen (NED/Jayco AlUla)

7ª etapa (Gevrey-Chambertin): Remco Evenepoel (BEL/Soudal Quick-Step)

8ª etapa (Colombey-les-Deux-Églises): Biniam Girmay (ERI/Intermarché)

9ª etapa (Troyes): Anthony Turgis (FRA/TotalEnergies)

10ª etapa (Saint-Amand-Montrond): Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Deceuninck)

11ª etapa (Le Lioran): Jonas Vingegaard (DEN/Visma)

12ª etapa (Villeneuve-sur-Lot): Biniam Girmay (ERI/Intermarché)

13ª etapa (Pau): Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Deceuninck)

14ª etapa (Pla d'Adet): Tadej Pogacar (SLO/UAE)

15ª etapa (Plateau de Beille): Tadej Pogacar (SLO/UAE)

16ª etapa (Nimes): Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Deceuninck)

17ª etapa (SuperDévoluy): Richard Carapaz (ECU/EF Education)

18ª etapa (Barcelonette): Victor Campenaerts (BEL/Lotto Dstny)

19ª etapa (Isola 2000): Tadej Pogacar (SLO/UAE)

20ª etapa (Col de la Couillole): Tadej Pogacar (SLO/UAE)

21ª etapa (Niza): Tadej Pogacar (SLO/UAE)