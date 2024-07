Tour de Francia, etapa 7, EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO: hora y dónde ver la contrarreloj

El Tour de Francia está llegando al final de su primera semana y este viernes es momento de una fracción donde se pueden definir algunas cosas. Una cronoescalada pone a prueba al pelotón, en especial al grupo de favoritos al título. Allí, se espera una linda batalla entre Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) , Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) y Remco Evenepoel (Soudal Quick Step).

Por eso, prográmese para no perderse ni un solo detalle, de principio a fin. Vea la etapa 7 del Tour de Francia 2024, EN VIVO, desde las 6:30 a.m. por la señal HD2 de Caracol Televisión. Además, EN DIRECTO, por la señal principal, pero a partir de las 8:00 a.m. Por último, ONLINE, a las 6:30 a.m., por el portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ).

Hora y dónde ver la etapa 7 del Tour de Francia 2024

Día: viernes 5 de julio.

Recorrido: Nuits Saint Georges - Gevrey Chambertin (25 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:30 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:00 a.m.

Remco Evenepoel se presenta como el favorito de la esperada contrarreloj del viernes entre Nuits-Saint-Georges y Gevrey-Chambertin , en la 7ª etapa del Tour de Francia, pero Tadej Pogacar quiere demostrar los progresos que ha venido consiguiendo en ese tipo de pruebas.

En los dos últimos años, Pogacar salió magullado de su lucha contra el crono en el Tour y ello motivó un trabajo de introspección específico en el esloveno y su equipo, para conseguir avances significativos que le hagan ser todavía más competitivo.

Egan Bernal (INEOS Grenadiers), a defender su posición en la general, en la contrarreloj del Tour de Francia 2024 Getty Images

El viernes, Pogacar tomará la salida en la contrarreloj en último lugar, vestido con el maillot amarillo. Justo antes habrá partido Evenepoel, segundo en la clasificación general a 45 segundos y que confía que ese recorrido cronometrado de 25 kilómetros, entre los viñedos de Borgoña, le permitan afrontar el fin de semana como nuevo líder.

"El trazado viene perfectamente a Remco Evenepoel. Él es el favorito", insiste el español Joxean 'Matxin' Fernández, director deportivo de Pogacar en el equipo UAE.

Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), a defender su posición en la contrarreloj del Tour de Francia 2024 Getty Images

Pogacar confía en esta contrarreloj para aumentar su ventaja de 50 segundos sobre su gran rival, el danés Jonas Vingegaard, ganador de las dos últimas ediciones del Tour y que llegará al viernes como tercero de la general.

En 2020, Pogacar tuvo una buena experiencia en la contrarreloj con subida final en La Planche-des-Belles-Filles al arrebatar el Tour a su compatriota Primoz Roglic en la víspera del final de la carrera. Al año siguiente, la crono fue también clave, en Laval, para conquistar la 'Grande Boucle' de 2021, la última que hasta ahora figura en su palmarés.