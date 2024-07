Wout van Aert y sus fuertes señalamientos a Jasper Philipsen en el Tour de Francia 2024

El belga Wout Van Aert, sexto en el esprint de Dijon, se mostró contrariado con la maniobra que le costó la desclasificación al belga Jasper Philipsen, y que le impidió al ciclista del Visma disputar la victoria.

Jasper Philipsen (Alpecin) perdió la segunda plaza por bloquear a Wout van Aert en el esprint, por lo que dejó el puesto al eritreo Biniam Girmay, mientras que el colombiano Fernando Gaviria (Movistar) pasó a la tercera plaza.

"Jasper Philipsen me volvió a cerrar. Es una mala costumbre suya. No fue muy peligroso porque todavía podía frenar. Estaba a su altura y me echó directamente a la barrera. Me sintió venir y no es profesional cerrar la puerta de esa manera", explicó Van Aert.

Van Aert se dio por contento por librarse de la caída, pero se mostró partidario de la desclasificación de Philipsen.

"¿Estoy enfadado? Principalmente estoy contento de haberme mantenido en pie. Me enfadaría si no hubiera sanciones. No es necesario que lo expulsen de la carrera por mí, pero una desclasificación sería adecuada", concluyó.

Acción de carrera del embalaje de la etapa 6 del Tour de Francia 2024 AFP

Palmarés de Jasper Philipsen

2017

Triptyque des Monts et Châteaux, más 1 etapa

1 etapa del Giro Ciclistico d'Italia

1 etapa del Tour de Alsacia

1 etapa del Tour de Olympia

París-Tours sub-23

2018

Triptyque des Monts et Châteaux, más 2 etapas

1 etapa del Giro Ciclistico d'Italia

1 etapa del Tour de Utah

Gylne Gutuer

2019

1 etapa del Tour Down Under

2020

1 etapa del Tour de Limousin4

1 etapa del BinckBank Tour

1 etapa de la Vuelta a España5

2021

Scheldeprijs

2 etapas del Tour de Turquía

2 etapas de la Vuelta a España

Campeonato de Flandes

Gran Premio de Fráncfort

Gran Premio de Denain

París-Chauny

2022

2 etapas del UAE Tour

1 etapa del Tour de Turquía

1 etapa de la Vuelta a Bélgica

3.º en el Campeonato de Bélgica en Ruta

2 etapas del Tour de Francia

1 etapa de la Vuelta a Dinamarca

Circuito de Houtland

París-Bourges

2023

2 etapas de la Tirreno-Adriático

Clásica Brujas-La Panne

Scheldeprijs

Elfstedenronde

1 etapa de la Vuelta a Bélgica

4 etapas del Tour de Francia, más clasificación por puntos

1 etapa del Renewi Tour

Campeonato de Flandes

Gooikse Pijl

París-Chauny

Elfstedenrace

4 etapas del Tour de Turquía

2024

1 etapa de la Tirreno-Adriático

Milán-San Remo

Clásica Brujas-La Panne

1 etapa de la Vuelta a Bélgica

2.º en el Campeonato de Bélgica en Ruta