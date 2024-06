Tour de Suiza: horario de salida de los colombianos para la contrarreloj de la etapa 1

Los ciclistas están listos y los aficionados de Vaduz también. La presentación de equipos del Tour de Suiza ya está en los libros y la expectación por el comienzo de la carrera de este domingo es cada vez mayor. La jornada de apertura será una contrarreloj y los colombianos estarán presentes con cinco representantes.

El recorrido de la fracción será muy corto, como el de un prólogo, pues solo serán 4,7 kilómetros en la localidad de Vaduz. La fracción tendrá a corredores de alto calibre como Richard Carapaz, Enric Mas, Lenny Martínez, Adam Yates, Alexey Lutsenko. Colombia tendrá representación con Egan Bernal, Nairo Quintana, Einer Rubio, Sergio Higuita y Brandon Rivera.

Este sábado la presentación del equipo en la Ratshausplatz de Vaduz fue colorida, ruidosa y emotiva. Los espectadores crearon un gran ambiente y los ciclistas disfrutaron visiblemente del baño de multitudes. Los profesionales suizos, en particular, también fueron muy festejados en el vecino Liechtenstein.

Además de los equipos con participación suiza, las llegadas a meta de dos equipos fueron especialmente especiales. En primer lugar, el equipo Movistar recibió el Premio TdS a la Sostenibilidad. Recibieron este premio por su gran compromiso en favor de la sostenibilidad ecológica. El equipo donó inmediatamente los 3.500 CHF del premio a la asociación #rideforgino, que también apoya muchos proyectos de sostenibilidad. Andreas, el padre de Gino Mäder, aceptó el premio en metálico y agradeció al equipo su gran compromiso.

En nombre de la asociación #rideforgino y en memoria del trágicamente herido Gino, el equipo Bahrain Victorious también participó en la carrera. El equipo se presentó en la etapa con una gran pancarta con las palabras #rideforgino.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en la contrarreloj del Giro de Italia 2024 Getty Images

Horarios de salida de la etapa 1 del Tour de Suiza 2024:

7:21 a.m. Egan Bernal | INEOS Grenadiers

8:07 a.m. Einer Rubio | Movistar

8:15 a.m. Sergio Higuita | BORA Hansgrohe

8:31 a.m. Nairo Quintana | Movistar

8:57 a.m. Brandon Rivera | INEOS Grenadiers