Uno de los mejores escaladores del mundo le dio 'palo' a los Juegos Olímpicos

Steven Kruijswijk es uno de los mejores escaladores del mundo, pero no ha logrado traducirlo en resultados.

Las lesiones no le han permitido dar ese paso para ser de los más sonados. Sin embargo, tiene la tarea de darle una mano a Jonas Vingegaard, en las carreras a donde lo acompañe como su principal escudero. En una entrevista, el neerlandés habló sobre las competencias de este año y aprovechó para darle 'palo' a los Juegos Olímpicos.

“Prefiero ir al mundial en Suiza. Esa es una ruta más adecuada para mí. Países Bajos podrá empezar con siete u ocho corredores. En ese sentido, los Juegos también son una situación muy extraña, con tantos equipos pequeños. Obtienes un pelotón muy reducido. Realmente tampoco entiendo la idea detrás de esto, tengo que decirlo. Pronto habrá noventa corredores en un recorrido de 250 kilómetros. Muchos buenos ciclistas también tienen que quedarse en casa debido a esas reglas”, fue su argumento fuerte en una entrevista para el portal Wieterflits.

Y es que toda su crítica se centró en los cupos que están disponibles para luchar por el oro en esa prueba. “Te permiten empezar con un máximo de cuatro y, en el caso de Países Bajos, sólo tres corredores, no obtendrás una competición de la mejor calidad. Es una pena. Creo que esto le resta valor a los Juegos Olímpicos”, añadió.

Steven Kruijswijk es uno de los mejores contrarrelojistas del mundo. Foto. AFP

Publicidad

Otras declaraciones de Steven Kruijswijk:

Sobre su calendario para el 2024

“Empiezo en Tirreno-Adriático, junto a Jonas Vingegaard. Después también salgo mucho con él, a la Vuelta a Cataluña y a la Vuelta al País Vasco. Haré Dauphiné y Tour, dependiendo de cómo termine, estoy en la lista larga para la Vuelta a España”

Objetivos

"Una vez más mi ambición es ganar una gran vuelta con el equipo. Solo espero volver a formar parte del equipo del Tour. Tal como parece ahora, eso sucederá. Mi año será un éxito si ganamos el Tour con el equipo y he contribuido mucho hasta el final.”

Publicidad

Mala suerte con las lesiones

“Me he roto la clavícula y el hombro dos veces seguidas. Por lo general, eso no mejora las cosas. Es importante seguir prestándole atención al futuro, pero de momento no me supone un obstáculo sobre la bicicleta”.