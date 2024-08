Así van los colombianos en la clasificación general de Vuelta a España, tras la etapa 10

Después de un merecido día de descanso para el pelotón, en la Vuelta a España 2024 , regresó la acción con una jornada de mucha montaña. Entre Ponteareas y Baiona, hubo 160 kilómetros y dos puertos de segunda, uno de tercera y uno de primera categoría . Esto llevó a que la fuga hiciera de las suyas y coronara como ganador a Wout van Aert (Visma Lease a Bike).

En el grupo de favoritos no hubo mayores movimientos, llegaron juntos y esto llevó a que no se presentaran cambios en la clasificación general. Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) defendió, una vez más, el 'maillot rojo' como líder , seguido de Primoz Roglic (Red Bull BORA Hasngrohe), a 3' 53'', y Richard Carapaz (EF Education EasyPost), a 4' 32'', en el podio.

Pero las miradas se las llevaron tres colombianos, que dieron espectáculo en la Vuelta a España. Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), el mejor de los 'escarabajos', fue el primero en intentarlo y aceleró, en busca de armar la fuga . No se le dio y quien se animó después fue Einer Rubio (Movistar Team), pero tampoco tuvo éxito. Por último, Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA Hansgrohe).

El nacido en Soacha quiso sorprender; no obstante, al ser gregario de Pirmoz Roglic, el pelotón los 'cazó' y no dejó que se fueran en solitario. Al final del día, el de Pitalito, Huila, volvió a firmar un maravilloso Top 10 en la ronda ibérica, cruzando la meta en el décimo lugar. Eso sí, los demás tampoco desentonaron, al terminar junto a los candidatos al título y no ceder tiempo ni terreno.

Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA Hansgrohe), ciclista colombiano en la fuga de la etapa 10 de la Vuelta a España 2024 Getty Images

