Ben O'Connor a Primoz Roglic: "No dejaré escapar la camiseta de líder de Vuelta a España"

Ben O'Connor (Decathlon AG2R) en su primer día completo como líder de la Vuelta a España 2024 , dejó claro que va a defender el maillot rojo, mientras que le acompañen las fuerzas y espera que sea el mayor tiempo posible.

"No voy a dejarlo escapar, al menos hasta que se vaya. Veremos como se desarrollan los próximos días", manifestó tras pasar por el podio.

El australiano, Ben O'Connor, aseguró que no había sentido que fuese una jornada muy dura, ni por el calor ni por la ascensión del alto del 14 %, aunque vio como el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora) esprintó para hacerse con 6 segundos de bonificación. "Ha sido un día fácil hasta la parte final que ha sido explosivo. Me he sentido mucho mejor con el calor de lo que me había sentido al principio de semana".

"No me ha sorprendido que Roglic fuera a por la bonificación, pero no me ha parecido un ataque exageradamente explosivo. Estoy contento con cómo me he sentido hoy, y estoy bastante contento con cómo se ha resuelto", dijo.

Ante los nuevos intentos que pueda protagonizar el esloveno por sumar bonificación, reconoció que "no puedo hacer nada ante su esprint, pero necesitaría coger muchísimos segundos para recuperar ese tiempo. Así que ya veremos en la alta montaña".

Ben O'Connor, líder de la Vuelta a España 2024. Dario Belingheri/Getty Images

La fuga luchó hasta el final, en busca de la victoria

El español Pau Miquel (Kern Pharma), tercer clasificado en el esprint de Córdoba, terminó contento con su puesto tras hacer "un esfuerzo agónico", pero su objetivo es seguir insistiendo para ganar una etapa en la Vuelta a España.

"He salido desde atrás, iba junto a Kung, ambos coronamos en el alto a 15 segundos de la cabeza de carrera. Nos hemos dado un buen apretón para llegar con los grandes, pero lo conseguimos y estoy muy contento con el resultado", dijo el ciclista catalán en meta.

Con su segundo puesto en el top 5 en esta Vuelta, el ciclista de Sant Quirze del Vallès, de 24 años, considera que se está confirmando como un corredor que puede disputar los finales al esprint.

"Con este nivel no me estoy sorprendiendo, sino que me estoy confirmando. Cuando el trabajo lo hago bien puedo demostrar que puedo estar delante. El objetivo es ganar una etapa. He estado muy cerca de conseguirla, he sido tercero y cuarto, y estoy muy motivado y deseando ganar una etapa", comentó.

Tras el descenso del Alto del 14 por ciento, Pau Miquel definió como "agónico" el esfuerzo que tuvo que realizar.

"Tuvimos que arriesgar un poquito. Fue un esfuerzo agónico. Además, había saltado Soler. Nos ha costado mucho llegar a la parte de delante, pero lo conseguimos. Había que estar delante para disputar el esprint, así que vamos a intentar seguir buscando una oportunidad para la victoria", concluyó.