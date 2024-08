Ben O'Connor asume su favoritismo en Vuelta a España: sus posibilidades de ser campeón

El australiano Ben O'Connor (Decathlon AG2R), líder de la Vuelta , vivió un día tranquilo en la primera etapa por tierras gallegas, donde en todo momento su equipo tuvo la situación "bajo control".

"Quisimos controlar la etapa desde la primera fuga, y luego me sentí bien en la subida final, donde pusimos un ritmo apropiado. Todo estuvo bajo control, no era un día para la general. Creo que lo hicimos bien", señaló en meta el maillot rojo.

O'Connor celebró el hecho de que las temperaturas en Galicia no estén siendo tan elevadas como en los primeros 9 días de Vuelta.

"Esta temperatura es mucho más segura para todo, nadie se quejará de que no haya 40 grados. Hoy tuvimos 30, también elevada, pero no son los 40, que no te permiten bajar la temperatura del cuerpo", señaló.

O'Connor no se atrevió a dar un pronóstico sobre sus probabilidades de ganar la Vuelta, pero de momento se muestra como un sólido líder. "No puedo hablar un porcentaje de posibilidades de ganar la Vuelta, pero soy el líder, el maillot rojo, y lo defenderé. Es difícil aportar un pronóstico en este deporte", dijo.

Ante la "clásica" de este miércoles en Padrón, O'Connor espera movimientos más trascendentes. "Creo que el final será un poco más decisivo. El puerto final es duro, así que será interesante", concluyó.

Ben O'Connor, portador del 'maillot rojo' como líder de la clasificación general de la Vuelta a España AFP

Así analizaron la etapa 10 de la Vuelta a España 2024

Florian Lipowitz (Red Bull-Bora), mejor joven de la Vuelta a España 2024, destacó que la disputa de la décima etapa tras el primer día descanso resultó "difícil, se ha visto que a todo el mundo le ha sentado bien".

"Se ha ido muy rápido en las primeras subidas. Hemos intentado mantener la escapada fuera lo más reducida posible, y que no se colasen corredores de la general. Creo que en el equipo hemos hecho un buen trabajo", dijo el alemán.

Lipowitz comentó que el desarrollo de la etapa entre Ponteareas y Baiona fue el que esperaban y por eso manifestó su satisfacción de "cómo ha ido el día".

"La salida fue muy difícil de controlar, y creo que bastante dura para todos. Personalmente, me he vuelto a sentir bastante bien, aunque no sabía cómo afectaría a mi cuerpo el día de descanso", explicó.

"El lunes necesitaba descansar de verdad, pero ahora vuelvo a sentirme bien y estoy deseando que lleguen las próximas etapas", concluyó.