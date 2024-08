Ben O'Connor dudó de su liderato en la Vuelta a España y reveló quién puede ser campeón

Ben O'Connor (Decathlon-AG2R) reconoció encontrarse a gusto y sin mucha presión con su liderato en la 79 Vuelta a España porque lo ha conseguido de una manera "inesperada" tras su victoria en solitario en la sexta etapa que finalizó en Yunquera (Málaga) pero también es "un sueño hecho realidad".

"Nunca pensé que vestiría el maillot rojo en la Vuelta a España, así que estoy tratando de disfrutar el momento", explicó en la primera jornada de descanso de la carrera española tras el traslado desde Granada hasta Vigo.

El australiano comentó que se siente "un poco cansado" tras la disputa de las nueve primeras etapas marcadas por las elevadas temperaturas.

"Me siento un poco cansado por el calor, pero estoy bien para afrontar esta segunda semana. Me gusta correr durante tres semanas y espero con ganas las próximas etapas de esta Vuelta", dijo.

La enorme ventaja que le dejaron alcanzar los favoritos entre Coín y Yunquera le ha instalado entre el grupo de aspirantes a imponerse en esta septuagésimo novena edición y más de uno ya se debe haber arrepentido. "Creo que sí, aunque la respuesta solo la sabremos en Madrid, pero creo que algunos equipos deben estar arrepentidos de lo que pasó".

Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), nuevo líder de la clasificación general de la Vuelta a España 2024 AFP

Tras su cuarto puesto en el pasado Giro de Italia ahora se ve con opciones de lograr su primer podio en una gran vuelta, algo que "me gustaría hacer, pero si no lo merezco no tendré que sufrir una decepción".

Sobre el equipo destacó la presencia del austríaco Felix Gall junto a él lo calificó de gran importancia porque "es un corredor con el que coincido mucho y estoy a gusto. Está muy fuerte y con él podemos controlar muy bien los ataques finales y en caso de tener la oportunidad podemos ser ofensivos".

"¿Por qué no se quedó conmigo hasta la cima de la subida de Cazorla? Estuvo conmigo casi hasta el final", explicó.

O'Connor confesó que le gustaría ser el vencedor final en Madrid de la Vuelta el próximo 8 de septiembre aunque hay otros corredores con opciones para conseguirlo como "Primoz Roglic, Enric Mas o Carlos Rodríguez entre otros que podría nombrar. Voy a dar lo mejor de mí cada día".