¿Cómo ver la etapa 1 de la Vuelta a España 2024, EN VIVO HOY, por Caracol Sports?

Bienvenidos a la Vuelta a España . Después de la hegemonía de Tadej Pogacar, quien se coronó campeón del Giro de Italia y Tour de Francia , es momento de la tercera grande de la temporada. Allí, el esloveno no podrá ganar, ya que decidió no participar. Y es que está enfocado en el Mundial de ciclismo, donde sueña con ponerle broche de oro al año. Razón por la que habrá otro campeón.

Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) tiene la tarea de defender la corona que consiguió en 2023 . Eso sí, no será nada fácil, teniendo en cuenta que no tendrá a sus compañeros de lujo, que lo ayudaron a subirse a lo más alto del podio. Jonas Vingegaard no está en la ronda ibérica, mientras que Primoz Roglic emprendió vuelo y fichó con el Red Bull Bora Hansgrohe, en donde es 'capo' de equipo.

Por eso, se esperan emociones de principio a fin. Junto a estos referentes, están otras figuras como Adam Yates (UAE Team Emirates), Joao Almeida (UAE Team Emirates), Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), Mikel Landa (Soudal Quick Step), Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Enric Mas (Movistar Team) y Guillaume Martin (Cofidis). Y la cuota colombiana es bastante alta.

Nairo Quintana (Movistar Team), Einer Rubio (Movistar Team), Brandon Rivera (INEOS Grenadiers), Rigoberto Urán (EF Education EasyPost), Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora Hansghrohe), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) y Santiago Umba (Astana Qazaqstan Team) fueron los elegidos. Así las cosas, conéctese con Caracol Sports, donde encontrará lo mejor de la competencia.

Todo empieza con una contrarreloj individual, de 12 kilómetros, entre Lisboa y Oeiras. Vea la etapa 1 de la Vuelta a España 2024, EN VIVO, por la señal principal y la HD2 de Caracol Televisión, desde las 10:20 de la mañana (Hora de Colombia). Además, siga la carrera, ONLINE, a través del portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ).

De igual manera, recuerde que se hace el minuto a minuto de la fracción de La Vuelta, en Caracol Sports, en este enlace: https://www.noticiascaracol.com/deportes/ciclismo/vuelta-espana/vuelta-a-espana-2024-en-vivo-hoy-siga-la-etapa-1-contrarreloj-individual-online-so35 . Por televisión, desde un celular y también en computador, se puede seguir la etapa 1 de la Vuelta a España 2024.

Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano. Dario Belingheri/Getty Images

