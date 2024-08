Daniel Felipe Martínez, en aprietos en la Vuelta a España: el susto que tuvo en la etapa 1

El inicio de la Vuelta a España para Daniel Felipe Martínez no fue el mejor. A pesar de que llegaba como uno de los grandes favoritos a lograr la victoria, en la etapa 1, por ser campeón contrarreloj de Colombia, tuvo un arranque complicado. Y es que, justo antes de dar sus primeros pedalazos, tuvo un pequeño inconveniente que asustó a más de uno, en el Red Bull Bora Hansgrohe.

"Ay no, un problema con la rueda de atrás. No entraba la cadena porque ya estaban en el conteo regresivo. Qué nervios con 'Dani'. Pero bueno, esperemos qué pasa. No es tan bueno salir así de la nada o improviso, ya que no es lo que siempre se espera, pero se resolvió bien. Atrás quedó esa duda y ya llegó la hora de rodar", dijo 'Goga' Ruiz Sandoval, en la transmisión de Caracol Sports.

Por fortuna, no pasó a mayores, detuvieron el conteo y logró acomodar la rueda. Eso sí, hubo cierta tensión en el momento. Finalmente, registró un tiempo de 13 minutos y ocho segundos, en el recorrido de 12 kilómetros, entre Lisboa y Oeiras. Recordemos que el 'escarabajo' es una de las piezas fundamentales de su escuadra, pero las miradas están puestas en Primoz Roglic.

Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano. Dario Belingheri/Getty Images

El esloveno llegó a la ronda ibérica como el líder de equipo, pero no se descarta que Daniel Felipe Martínez pueda tener algún protagonismo, dependiendo de lo que vaya sucediendo en carretera. Allí, se verá el rendimiento de cada uno en la montaña, donde se suelen sacar diferencias en la clasificación general, definiendo quiénes son, en realidad, los candidatos a hacerse con el título.