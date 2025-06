Junior de Barranquilla y un anuncio de última hora: hay nuevo refuerzo

La Liga BetPlay I-2025 ya terminó el domingo con el décimo título de Independiente Santa Fe y por eso los demás equipos están con la mirada puesta en el próximo semestre para intentar luchar y ocupar esa vara alta que dejó el 'cardenal'. Junior quiere volver a ser protagonista y por eso contrató a Alfredo Arias, tras la salida de César Farías. Ahora, presentaron al primer refuerzo en cuanto a jugadores se refiere. Se trata de una defensa central de 23 años y de nacionalidad uruguaya.

"¡CON GARRA CHARRÚA Y CORAZÓN TIBURÓN! ¡Bienvenido, Lucas Monzón!", fueron las palabras del conjunto 'tiburón' para anunciar el defensor central a través de la red social 'X'.

El nuevo futbolista de los 'curramberos' acudió de inmediato al estadio Metropolitano y desde allí dio sus primeras declaraciones que también fueron compartidas en redes sociales por parte de la institución. "Muy contento de llegar acá, la gente la verdad me espero con los brazos abiertos, eso me encantó a mí. La gente y los hinchas muy amables. Llegué a Junior por una decisión que charlé con jugadores conocidos. Me dijeron que es un equipo excelente, jugadores conocidos y gente espectacular. El jugador se tiene que sentir cómodo y agradado donde esta. Aportaré muchas alegrías, garra, ganas, voluntad, sacrificio y todo lo que pueda dar dentro y fuera de la cancha", expresón Monzón.

El charrúa ha disputado un total de 98 partidos como profesional, acumulando 7.627 minutos en cancha. Su mayor regularidad la tuvo con Racing Club de Montevideo, donde jugó 47 partidos y marcó su único gol hasta la fecha. También defendió los colores de Danubio FC en 42 encuentros, además de breves pasos por Montevideo Wanderers (5 partidos) y el fútbol estadounidense con New York Red Bulls y su filial, con 2 apariciones en cada uno. Aunque no ha sido un jugador con gran presencia ofensiva, ha recibido 25 tarjetas amarillas y una roja, lo que refleja su estilo de juego aguerrido en defensa. Su rendimiento destaca principalmente por su constancia en el fútbol uruguayo, donde ha tenido la mayoría de sus oportunidades como zaguero central.