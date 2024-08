"La Vuelta a España 2024 no tiene un claro favorito; todo es parejo y se abren opciones"

Mikel Landa llega con la tranquilidad de haber cumplido con nota alta su función en el Tour, pero si la forma le acompaña, sus objetivos podrían verse superados, de cara a la Vuelta a España 2024 .

"La temporada la enfocamos así, fui al Tour a ayudar a Remco y luego aquí en la Vuelta iba a tener mi oportunidad. Al final el Tour me fue muy bien, así que llego a la Vuelta con los deberes hechos. No soy tan mayor, a ver si tengo fuerzas para aguantar bien esta Vuelta".

Landa comentó que llegó "al Tour tranquilo, con un buen equipo alrededor, por eso no me sorprendió el Tour que hice. Lo disfruté mucho, pero no me sorprendió".

Sin las grandes estrellas del ciclismo mundial, Pogacar, Vingegaard y Evenepoel, el ciclista de Mungia considera que la Vuelta estará más abierta en el pronóstico.

"La carrera se abre un poquito más. No creo que haya un favorito claro, quizás sea Roglic, que ha ganado 3 Vueltas, quien tenga ese punto más de favoritismo. Luego los demás estamos muy parejos y se abren las opciones al podio", añadió.

Sobre sus objetivos, Landa precisó que espera "estar cerca del podio y peleando alguna etapa", y si hay una elegida " es la de Picón Blanco por la cercanía a casa, aunque la de lagos también es especial, como la del Cuitu Negru ó Ancares".

Mikel Landa, ciclista español del T-Rex Quick Step, participa en la Vuelta a España 2024 AFP

En cuanto a la crono final de Madrid, Landa recordó su buena actuación en la contrarreloj del Tour, a pesar de que esa modalidad no es precisamente su punto fuerte.

"Me salió muy bien aquella crono, me sentí bien ya desde la mañana, con buenas sensaciones. Era una crono muy dura, era prácticamente subir y bajar, y luego todo llano. También llegué muy bien al final del Tour. Fue la crono perfecta", señaló.

Landa espera sacarse "una espinita" en la Vuelta a España, y este año puede ser el momento como líder de un equipo potente.

"He estado un tiempo sin disputarla, desde 2015, ya que luego estuve hasta el 21 sin participar. Es una carrera que cuando la he vuelto a correr me ha gustado y me gustaría este año hacerlo bien y tener protagonismo", sentenció.