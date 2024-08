Nairo Quintana, protagonista en la canción de Vuelta a España 2024: pocos, lo habían visto

Nairo Quintana es uno de los mejores ciclistas en la historia de Colombia y no es casualidad. Campeón de la Tirreno Adriático, Volta a Cataluña, Vuelta al País Vasco y Tour de Romandía, y de un par de grandes vueltas, como el Giro de Italia y Vuelta a España , lo demuestran. Razón por la que, a donde sea que vaya, siempre es la sensación e incluso le rinden homenajes en cada competencia.

En esta ocasión, en la ronda ibérica, tuvieron un pequeño gesto con 'el Cóndor'. La canción oficial de la carrera, que lleva por título 'Cuando acabe el verano' y es entonada por 'Miss Caffeina', le dio un espacio al 'escarabajo'. Sobre el segundo 19 del video, que dura 1:14, aparece una escena del corredor nacional celebrando una de sus tantas victorias que ha logrado firmar en La Vuelta.

Nairo Quintana se impuso en la etapa 10 de la Vuelta a España 2016, disputada entre Lugones y Lagos de Covadonga. Allí, derrotó a Alejandro Valverde y Chris Froome, en la alta montaña. Luego, en la segunda jornada del 2019, ganó entre Benidorm y Calpe. En aquella ocasión, el segundo del día fue Nicolas Roche, mientras que el podio fue completado por Primoz Roglic, de Eslovenia.

Nairo Quintana aparece en el video de la canción oficial de la Vuelta a España 2024 Captura de pantalla de video (YouTube)

Video de 'Cuando acabe el verano', de 'Miss Caffeina'

Letra de la canción oficial de la Vuelta a España 2024

No queda nadie en la ciudad

Cabe toda en mis manos

Este calor me va a matar

Me ha dado por pensarlo

Y suena de fondo ruido, luces y verbenas

Me olvidé de escribirte

Mi nombre en tu puerta

Y en septiembre dijiste

Que no me recuerdas

Si me vas a olvidar

Cuando acabe el verano

Puede ser que al final

Se nos fue de las manos

Efímero y lejano

No sé si lo he soñado

Tal vez sea mucho suponer

Me imaginé en tus brazos

En una casa familiar

Dos perros y algún gato

Suenan de fondo

Niños, coches de carreras

Y queda alguna lata fría en la nevera

Me olvidé de pedirte

Que me escribieras

Y en septiembre te fuiste

Dejándome a medias

Si me vas a olvidar

Cuando acabe el verano

Puede ser que al final

Se nos fue de las manos

Efímero y lejano

No sé si lo he soñado

Si me vas a olvidar

Cuando acabe el verano

Puede ser que al final

Se nos fue de las manos

Efímero y lejano

No sé si lo he soñado