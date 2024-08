Nairo Quintana recibió un mensaje de Enric Mas: le hizo un pedido en Vuelta a España 2024

Nairo Quintana regresó a la Vuelta a España . La última vez que había disputado dicha carrera fue en 2019. En aquella edición, finalizó de cuatro, detrás de Primoz Roglic, Alejandro Valverde y Tadej Pogacar. Razón por la que la hinchada le ha transmitido su cariño, y desde la escuadra, Movistar Team, también le han mostrado su apoyo. "Es garantía, calidad, experiencia y tranquilidad", dicen.

Dichas palabras fueron de Enric Mas, líder del equipo. Pero no fue lo único que expresó y el español también dio a conocer sus sensaciones, en el inicio de competencia. "Predomina el viento, en estos dos días de Vuelta a España, pero con muchas ganas. Las sensaciones fueron buenas, pese a que el tiempo no lo fue. Igual, el equipo está bien e iremos y se aprovechará la forma", afirmó.

De igual manera, le envió un mensaje a sus compañeros, siendo claro y contundente con la ilusión que tiene de luchar en la clasificación general. "El objetivo y la mentalidad son los mismos, vamos por la general y a disfrutar de la carrera. Ahora, la afición es más portuguesa que española, pero después las cosas cambiarán y la hinchada va a ser diferente, con el cariño", añadió el 'capo'.

Nairo Quintana y Enric Mas, ciclistas del Movistar Team elegidos para la Vuelta a España 2024 AFP

La primera jornada fue una contrarreloj individual, mientras que la segunda y tercera tuvieron algunos ascensos. Sin embargo, la jornada cuatro es una de las más esperadas por los favoritos, por los ascensos. "La cuarta etapa será dura, pero esa rampa invita a hacer algo, como pasó en 2021. Se marcarán diferencias, pero las jornadas decisivas están adelante, en otras fracciones", contó.

🗣️🚴‍♂️ Enric Mas deja claro en @Eurosport_ES su 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨:



📌 "Venimos para hacer la general y la Vuelta que tanto nos gusta"



📌 "Las sensaciones de ayer fueron buenas"#LaVuelta24 | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/NV5eUtfwsh — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 18, 2024

Publicidad

Por último, hizo su balance de lo ocurrido en la 'crono', donde se sacaron algunas diferencias de tiempo, pero que, para Enric Mas, no son significativas. "Las diferencias, en una contrarreloj tan corta, no reflejan el estado de forma de cada uno. Cuando uno hace una crono mala o buena, no significa nada. Por ahora, mis sensaciones son positivas y vamos a por ello, sin duda", sentenció.