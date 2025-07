Así fue el último gol de Diogo Jota, gracias a la ‘magia’ Luis Díaz, en clásico de Liverpool

El extremo colombiano Luis Díaz lamentó este jueves la muerte de su compañero del Liverpool Diogo Jota y recordó el homenaje que el atacante portugués le hizo cuando su padre, Luis 'Mane' Díaz, estaba secuestrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 2023.

"No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida", expresó Díaz en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

El homenaje al que se refiere ocurrió el 29 de octubre de 2023 cuando el atacante portugués anotó el primer gol del juego ante el Nottingham Forest y alzó una camiseta de Díaz, cuyo padre fue secuestrado un día antes por la guerrilla del ELN, que lo dejó en libertad el 8 de noviembre de ese año.



El último gol de Diogo Jota fue con asistencia de Luis Díaz

El pasado 2 de abril el Liverpool derrotó 1-0 al Everton en el clásico de Merseyside, y fue gracias a un golazo del delantero portugués, al minuto 57 del encuentro.

Aquella jugada la comenzó el propio Diogo Jota, quien le dio la pelota al colombiano Luis Díaz, quien esperaba al borde del área. El guajiro, con un gesto técnico lleno de magia le devolvió el balón al luso con un ‘taco’, para que luego el nacido en Oporto regateara y luego definiera al primer palo. ¡Golazo!

Diogo's derby day winner 😍 pic.twitter.com/cfxYkTOTAq — Liverpool FC (@LFC) April 2, 2025

Así las cosas, en redes sociales recordaron lo que fue el último gol de Jota como profesional, en un derbi de Merseyside y con un pase del colombiano Luis Díaz.

El futbolista del Liverpool, de 28 años, y su hermano André, de 26, fallecieron esta madrugada en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia española de Zamora.

Según informaron a EFE fuentes de la investigación, los dos hermanos portugueses han muerto a bordo de un Lamborghini que, por causas que se investigan, se salió de la autovía Rías Bajas (A52) en torno a las 00.40 horas.

Tras la realización de la autopsia en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Zamora sus cuerpos han sido trasladados a Portugal.

"Mi abrazo está con Rute (Cardoso, la esposa del futbolista), sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André", agregó el atacante colombiano.