Primoz Roglic, líder de la Vuelta a España, sufre en silencio: impactante revelación

La Vuelta a España es la carrera predilecta de Primoz Roglic. El esloveno se siente como pez en el agua cuando parece esta gran competencia en el calendario. Tres títulos consecutivos (2019, 2020 y 2021), lo ponen como uno de los mejores de la historia en la 'ronda ibérica'. Para la edición de este año, experimentado corredor se puso de líder en la cuarta fracción, tras conseguir la victoria. Pese a eso, al hablar con los medios hizo una impactante revelación.

“Esto fue muy impresionante, especialmente por parte del equipo. La subida final fue muy dura, muy empinada. Estoy de regreso y sentí que mi espalda se deterioraba después de unas horas. Tendré que ver cómo evoluciona. El objetivo sigue siendo el mismo, vamos día a día”, dijo Roglic, quien sufrió una grave caída en la Vuelta al País Vasco y al parece no se ha recuperado al 100%.

Después de contar que siente dolor, Roglic también expresó que cruzar de primero en línea de meta no era una prioridad desde ya. “La victoria, tal vez, no era el objetivo principal hoy, pero cuando ves a los muchachos corriendo duro en este calor… estoy contento de terminar con una victoria”, dijo sobre como se desarrolló la fracción.

Y es que según Roglic, ir por la victoria fue totalmente circunstancial. “Nadie me preguntó cómo me sentía. Habría dicho lo contrario, que no era necesario buscar la victoria de etapa, pero no tenía otra opción. Tengo que ver cómo se desarrolla, pero espero que no empeore”, añadió.

Por último, se refirió a la posibilidad de seguir corriendo esta carrera en el futuro o si ya ve de cerca el retiro. “Nunca se sabe cuándo va a ser la última. Por eso lo seguiré disfrutando, así es la vida. Todos enfrentamos desafíos y estoy muy feliz de haber podido terminarlo después del trabajo en equipo de hoy”, concluyó.

Primoz Roglic, ciclista esloveno. Dario Belingheri/Getty Images

Palmarés de Primoz Roglic en el 2024



1 etapa de la Vuelta al País Vasco

Critérium del Dauphiné, más 2 etapas

1 etapa de la Vuelta a España