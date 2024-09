Primoz Roglic, polémico en Vuelta a España: "Que esté de acuerdo o no, nada va a cambiar"

El esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe) disfrutó del segundo día de descanso de la Vuelta a España con tranquilidad y optimismo desde la segunda plaza de la general a 1:03 minutos del líder, el australiano Ben O'Connor, y sin dar importancia a los 20 segundos de sanción por hacer "tras coche" en la etapa del Cuitu Negru.

"Ahora, tendré que recuperar esos 20 segundos. Que esté de acuerdo o no con la penalización de 20 segundos no va a cambiar nada. Nunca me gusta perder nada, pero sobreviviré con 20 segundos menos. El cambio de bicicleta lo hice para la subida, pero perdí más tiempo del que gané", explicó Primoz Roglic en rueda de prensa.

El triple ganador de la Vuelta afronta la última semana con mentalidad positiva y sin mostrarse preocupado por los dolores de espalda que arrastra desde su caída en el Tour de Francia.

"Es difícil saber si tendré molestias porque la tercera semana de esta Vuelta es muy dura. Hasta ahora todo va bien, no me preocupo demasiado y sigo siendo positivo", comentó.

Primoz Roglic se refirió al líder de la Vuelta, el australiano Ben O'Connor, quien lleva 10 días con el jersey rojo de líder.

"Ben está en excelentes condiciones, es un gran corredor, siempre ha obtenido grandes resultados, así que en ese aspecto no es una gran sorpresa verlo en este nivel. Ganó tiempo gracias a un hecho excepcional. De momento está muy fuerte y corre bien", afirmó Roglic.

Primoz Roglic, ciclista esloveno del Red Bull BORA Hansgrohe, favorito a ganar la Vuelta a España 2024 Getty Images

Sobre el momento que tiene pensado para pasar a liderar la general, Primoz Roglic no ofreció demasiadas pistas. "Eso no depende solo de mí, sino también del equipo. Es difícil saber en qué momento podremos recuperarnos porque no conocemos la forma de nuestros oponentes. Aún tengo que superar un minuto y tres segundos, y voy a darlo todo", afirmó.

Respecto a su compañero alemán Florian Lipowitz, quien viste la camiseta blanca del mejor joven, Roglic solo tuvo palabras de admiración.

"Florian está volando. Es la primera vez que corro con él, pero este año ya había demostrado que era muy fuerte con grandes actuaciones. Lo demuestra de nuevo aquí en la Vuelta. Es el maillot blanco y tengo suerte de tenerlo conmigo", comentó.