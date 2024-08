Primoz Roglic y los problemas que le causó Harold Tejada en la Vuelta a España: "Fue duro"

Primoz Roglic (Red Bull BORA Hansgrohe) sumó en la octava etapa de la Vuelta a España 2024 su segundo triunfo parcial, en un día en el que aseguró que no había tenido ningún problema aunque había "sufrido bastante".

"Ha sido un día duro con un inicio de etapa difícil y la fuga, pero no he tenido problemas y en el final, en una subida corta, he apostado por ello y he podido ganar", comentó.

Recordemos que Sam Oomen, Luca Vergallito, Oier Lazkano, Mauro Schmid, Mathis Le Berre, Gijs Leemreize, Ion Izagirre y Harold Tejada integraron la numerosa fuga , la cual llegó a tener más de cuatro minutos de diferencia.

Sobre el tiempo que consiguió recortar sobre el líder, el australiano Ben O'Connor (Decathlon AG2R) , se mostró satisfecho por los 55 segundos de ventaja que obtuvo porque "es bueno conseguir ventaja".

Publicidad

"Al final, me he encontrado bien y he tenido piernas y la suerte de poder ganar esta etapa", explicó.

Roglic ha reconocido que con los fisioterapeutas y masajistas del equipo están "trabajando mucho en mi cuerpo" para superar definitivamente los problemas físicos que todavía perduran desde que se cayó en el Tour de Francia en la duodécima etapa y que le obligó a retirarse.

Primoz Roglic, ciclista esloveno. Getty Images.

Publicidad

En este sentido, apuntó que seguirá intentando hacer "lo mejor que pueda. Cada día corremos a tope, y veremos cómo responde a todas estas exigencias mi cuerpo después de un periodo duro con mi caída. Veremos".

El exsaltador de esquí, que sumó su decimocuarto triunfo de etapa en la carrera española que le convierte junto al holandés Gerben Karstens en el sexto ciclista histórico con más triunfos parciales, explicó que deberá seguir trabajando en los próximos días para intentar sumar su cuarta Vuelta e igualar en lo más alto del palmarés al español Roberto Heras. "Quedan días muy duros por venir".

Sobre el calor que tendrán este domingo en la durísima etapa de Granada, Roglic zanjó el debate: "Prefiero el calor al frío", a lo que añadió que para combatir las altas temperaturas a las que se enfrentan lo que hace es "beber mucho".